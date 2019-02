Une nouvelle guêpe fait son apparition au Canada

La guêpe minuscule, de la taille d’une graine de sésame, est un parasite qui pond ses oeufs à l’intérieur des oeufs d’une autre espèce exotique, la punaise marbrée, un insecte qui ravage les cultures, et qui en tue l’embryon. Les deux insectes sont originaires de l’Asie.

Une équipe de chercheurs canadiens a fait la découverte de la petite guêpe noire aux pattes et aux antennes jaunes et noires, annoncée dans le Journal of Hymenoptera Research (Journal de recherche sur les hyménoptères).

La guêpe samouraï, de la grosseur d'une graine de sésame, ne pique pas les humains. Photo : Waren Wong

Un prédateur bienvenu?

Selon l’un des chercheurs, Paul Abram, la guêpe a suivi de près sa proie, qui est arrivée en Colombie-Britannique en 2015 après avoir été localisée pour la première fois aux États-Unis en 1998. La punaise se nourrit de fruits du verger, de noisettes et de petits fruits, ce qui peut avoir des effets dévastateurs.

« On classe facilement la punaise marbrée comme mauvaise, parce que partout dans le monde où elle fait son apparition, elle cause des dommages à plusieurs types de cultures », explique le chercheur, qui travaille pour Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Des discussions ont déjà eu lieu sur la possibilité d’introduire artificiellement la guêpe samouraï pour lutter contre ce fléau, mais l’insecte n’a pas attendu les tests scientifiques exigés par la réglementation pour se montrer au pays. Normalement, une procédure complexe, pouvant durer des années, existe pour s'assurer que l'espèce qu'on souhaite introduire n'ait pas d'effets inattendus sur l'écosystème local.

Paul Abram explique que les prochaines étapes, puisque les guêpes semblent être installées de façon définitive, seront justement d'évaluer ces impacts potentiels. Par exemple, les scientifiques savent qu’elle parasite d’autres espèces de punaises dont certaines, natives du Canada, peuvent être bénéfiques pour les fermiers en se nourrissant d’insectes nuisibles.