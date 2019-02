Des Premières Nations exploiteront la forêt de Pine Falls au Manitoba

Quatre Premières Nations du Manitoba ont obtenu une licence pour l'exploitation forestière de la forêt de Pine Falls, qui s'étend jusqu'à la communauté de Berens River. Il s'agit d'un projet d'envergure qui devrait entraîner la création des centaines d'emplois directs et indirects et revitaliser l'économie de cette région située à 120 kilomètres au nord-est de Winnipeg.

La province octroie une licence aux Premières Nations de Hollowa Water, Black River, Sagkeeng et Brokenhead Ojibwé pour exploiter la forêt de Pine Falls.

Pour Sheldon Kent, chef de la Première Nation de Black River, c'est un rêve devenu réalité. Selon lui, les Premières Nations ont toujours été exclues des décisions relatives à la forêt de Pine Falls, bien que celle-ci se trouve dans leur cour arrière.

Il affirme que l'usine de papier Tembec qui a cessé ses activités en 2009 tirait toutes les ficelles et détenait les droits sur la forêt.

L'usine de papier Tembec à Pine Falls, au Manitoba a fermé ses portes en 2009. Photo : Radio-Canada

Sheldon Kent indique que la fermeture de la papetière a encouragé les Premières Nations à travailler ensemble.

L'ouverture en 2005 du Casino South Beach, entièrement géré par des communautés dont celle de Black River, a démontré que les Premières Nations étaient capables de mener avec succès des projets ambitieux.

La licence octroyée par la province du Manitoba s'étend sur deux années et peut être renouvelée. Selon le chef de Black River, pour expoiter la forêt de Pine Falls, les Premières Nations veulent s'inspirer du modèle d'affaires de Chantiers Chibougamau, une entreprise québécoise qui vend des produits du bois aux États-Unis.

Les Premières Nations ont travaillé dans ce projet avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) ainsi qu'avec le conseiller en affaires Terry Brown de chez Legacy Bowes, pour concrétiser le transfert de licence.

Louis Allain montrant l'emplacement de forêt de Pine Falls sur une carte. Photo : Radio-Canada

« Il y a eu tout un travail qui a été fait en amont avec des gens qui sont dans les secteurs de l'innovation. On a, par exemple, envoyé une délégation en Finlande et en Suède pour s'inspirer de ce qui se fait sur place et développer un modèle qui nous permettra de miser sur l'innovation », explique le directeur général du CDEM, Louis Allain.

Des centaines d'emplois à la clé

Pour le moment, les quatre Premières Nations partenaires n'ont pas défini un modèle d'exploitation de la forêt. Plusieurs options sont possibles, affirme M. Allain.

Selon lui, le bois lamellé-croisé pourrait être l'une de ces options. « Dans cette région du Manitoba, il y a de grandes zone marécageuses qui se prêtent bien à ce type de bois, qui résiste à la moisissure et au feu », dit-il. Transformer le bois en biodiesel est une autre possibilité.

Les Premières Nations auront à négocier avec l'industrie et développer un modèle qui répond aux exigences du gouvernement, explique Louis Allain, c'est-à-dire une exploitation optimale de la forêt, qui respecte l'environnement et assure qu'une bonne partie de la main-d'oeuvre soit autochtone.

« Il y a de l'appui de Premières Nations en Alberta et en Saskatchewan. On travaille avec des gens de l'Alberta sur ce projet, car les réseaux autochtones vont bien au-delà des frontières provinciales », souligne Louis Allain.

Le projet de 350 millions de dollars devrait créer de 300 à 500 emplois directs, estime le directeur général du CDEM, sans compter les emplois indirects.

« C'est un projet qui redonne un nouveau souffle à cette région. Il y aura probablement un volet touristique intéressant qui accompagne cette initiative. Les Autochtones représentent 15 % de la population manitobaine et il est important de leur donner des possibilités sur le plan économique », note-t-il.

Aucune échéance n'a été fixée pour le début de l'exploitation, car les Premières Nations doivent dans un premier temps faire l'inventaire de la forêt et établir son état de santé, en raison d'une forte présence de castors dans la région, qui pourrait avoir endommagé cette étendue boisée.