Les enquêteurs du BST à Matane mercredi

L’enquêteur Antonin Michaud croit qu’il faudra une ou deux journées pour colliger les informations à Matane. On doit commencer par rencontrer les membres de l’équipage et faire des entrevues pour connaitre un peu ce qui a mené à l’évènement , précise-t-il.

Donc on va probablement prendre des copies de l’enregistrement [enregistreur VDR], qui est l’équivalent d’une boite noire. Ensuite, on va faire la collecte des données du système de propulsion et des équipements auxiliaires du navire.

Antonin Marcoux, enquêteur, BST