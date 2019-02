Investissement de FCA à Détroit : une bonne nouvelle pour Windsor, selon des experts

Un investissement de plusieurs milliards de dollars dans l'industrie automobile du Michigan suscite l'optimisme à Windsor où on s'attend à des retombées pour ce côté-ci de la frontière.

Fiat Chrysler Automotibiles a annoncé mardi qu'elle investirait 4,5 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine d'assemblage à Détroit et accroître la production de cinq autres usines du Michigan, ce qui créerait 6500 emplois dans cet État.

Pour Bill Anderson, directeur du Cross-Border Institute de l'Université de Windsor, il est encourageant de voir que FCA a décidé de rester dans la région des Grands Lacs au lieu de déplacer sa production vers le sud comme c'est la tendance, dit-il.

Il explique par ailleurs qu’il est fort probable que de nombreuses entreprises soient appelées à travailler pour fournir des pièces pour ces nouvelles installations et que Windsor en profite.

Une grande industrie, [installée] des deux côtés de la frontière [comme ici], fabrique des équipements, des moules, tout ce qui entre dans ces installations de production. Je pense qu'une grande partie de cela viendra de Windsor. J'espère bien , note M. Anderson.

De son côté, le PDG de la Société de développement économique de Windsor-Essex explique que la proximité de la nouvelle usine avec Windsor présente des avantages.

Il existe une règle générale dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement : le rayon de 90 km. Si vous êtes l'un des fournisseurs du fabricant d'équipement d'origine, vous êtes dans la chaîne , indique Stephen MacKenzie.

Les tarifs restent source de préoccupations

Si cet investissement est encourageant pour M. MacKenzie, il souligne toutefois que les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium minent la confiance dans le secteur.

C'est une bonne nouvelle, il est donc d'autant plus important que le traité soit ratifié, que les droits de douane actuels sur l'acier et l'aluminium soient supprimés, de sorte que les entreprises et les travailleurs censés en profiter en bénéficient réellement , souligne-t-il.

Le président de Laval International, Jonathon Azzopardi, se fait l'écho de ces préoccupations dans ce domaine.

Il y a beaucoup de choses positives qui se passent dans l'industrie automobile. Si nous ne gérons pas les obstacles qui nous séparent et sommes en mesure de tirer parti de ces opportunités, cela nous désavantage , précise-t-il.

Cela fait près de 30 ans que Fiat-Chrysler n'avait ouvert de nouvelles usines à Détroit.