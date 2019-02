Le directeur de campagne à la chefferie de Jeff Callaway mis à l’amende par le commissaire aux élections

M. Davies s’est vu imposer deux amendes de 7500 $. L’avis de mise à l’amende ne précise pas les faits qui lui sont reprochés.

La loi sur le financement des élections propose une définition légale, dans des termes plutôt généraux, de l’entrave qui lui est reprochée : « Nul ne doit […] retenir, dissimuler ni détruire des livres, papiers, documents ou autres choses pertinentes se rapportant à l'enquête ou l'examen [de la Commission]. »

Cameron Davies nie catégoriquement ce que lui reproche la Commission et entend contester la sanction devant les tribunaux. Il a redirigé les questions de CBC/Radio-Canada vers son avocat Dale Fedorchuk qui insiste que le public « ne devrait pas tirer des conclusions hâtives, tant qu’un juge ne s’est pas penché sur l’affaire. »

Le moment choisi pour imposer l’amende m’apparaît suspect. Dale Fedorchuk, avocat de Cameron Davies

Selon l’avocat, Cameron Davies ne sait même pas sur quoi porte l’enquête et n’a pas encore pu consulter la preuve qu’avait la Commission contre lui. Me Fedorchuk affirme que M. Davies aura de la difficulté à se trouver du travail dans son domaine pendant la prochaine campagne électorale. Me Fedorchuk ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi la Commission passe aux actes maintenant.

Les liens entre le PCU et Cameron Davies ont été rompus, affirme la directrice générale du parti, Janice Harrington. Elle soutient que le commissaire n’a pas contacté la direction du PCU dans le cadre de cette enquête.

Le commissaire aux élections Lorne Gibson refuse pour le moment de diffuser plus d’information au sujet de l'enquête.

Jeff Callaway est l’ancien président du Parti Wildrose. Il a abandonné sa course à la direction du PCU à mi-parcours soutenant la candidature de Jason Kenney. Il avait reçu 94 385 $ de dons pendant sa campagne.