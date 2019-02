Plusieurs routes encore impraticables dans le Bas-Saint-Laurent

La route 132 est fermée à la circulation entre l'avenue Père-Nouvel à Rimouski et Matane et entre Cacouna et Trois-Pistoles.

Même chose pour les routes reliant les municipalités de Saint-Damase et de Saint-Adelme à la 132.

C’est le cas également du segment de la route entre Saint-Narcisse-de-Rimouski et la jonction de la route 232 et 234.

La Ville de Rimouski a averti sa population que près d’une trentaine de ses routes étaient encore impraticables.