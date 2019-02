Un autre toit s'effondre à Trois-Rivières

L’effondrement n’a heureusement pas fait de blessé.

Il s’agit du plus récent bâtiment de Trois-Rivières dont le toit cède sous le poids des précipitations cumulées depuis le début de l’hiver.

La moyenne annuelle de précipitations de neige à Trois-Rivières est de 259 centimètres. En date du 26 février, 225 centimètres de neige sont tombés sur Trois-Rivières, ce qui est encore bien loin des 456 centimètres tombés en 2008.

Les entreprises à l’œuvre pour déneiger leurs toitures

Les déneigeurs ont envahi plusieurs toitures dans le parc industriel des Hautes-Forges à Trois-Rivières.

Le Groupe Mécanitec a procédé mardi au déneigement de la toiture de son édifice situé dans le parc des Hautes-Forges, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

C’était notamment le cas chez Mécanitec. Il y a une pesanteur qui s’est accumulée et on a vu un petit ballonnement dans la toiture qui commençait à paraître , a expliqué la coordonnatrice au magasin de Mécanitec, Jessica Pari-Custeau.

L’entreprise Hardy Filtration a elle aussi fait le choix de dégager sa toiture. C’est la première fois qu’elle le faisait depuis 2008, motivée entre autres par les sinistres récents chez des entreprises voisines.

C'est sûr qu'avec Kenny U Pull en arrière et Dinec en plus cette semaine, on est comme dans le triangle des bâtiments où il y a eu pas mal d'accumulations de neige , confie Luc Girard, vice-président de Hardy filtration. On a une toiture de plus de 25 000 pieds carrés (7600 mètres carrés). Qu’on le veuille ou non, le poids fait son effet...

Déneiger même si on est couvert par une assurance effondrement

L’ingénieur en structure Frédéric Charest indique que les précipitations de neige varient beaucoup à l’intérieur d’un même secteur ou d’une même région, ce qui fait que certaines structures sont plus susceptibles que d’autres de s’effondrer.

Il y a aussi beaucoup de variantes, selon que le bâtiment soit plus ou moins exposé au vent, la forme de la toiture, la pente, le type de revêtement du toit , énumère l’ingénieur.

Le Bureau d'assurances du Canada rappelle que chaque propriétaire doit vérifier son contrat d'assurance pour vérifier sa couverture. Même s'il est couvert pour les effondrements, on lui recommande tout de même de déneiger la toiture de façon préventive.