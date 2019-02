60 $ pour stériliser son chat à la SPA de l'Estrie

Ce nouveau service sera offert à des moments ponctuels dans l’année et est rendu possible grâce à une contribution financière de 250 000 $ de PetSmart Charities of Canada.

L’objectif premier de la mise sur pied de ce projet est de diminuer la surpopulation féline en Estrie. Comme la période de gestation chez un chat est très courte, en une année seulement, une chatte peut avoir trois portées pour un total d’environ 12 chatons. S’ils ne sont pas stérilisés, chacun d’eux pourra à son tour engendrer 12 chatons l’année suivante, pour un total de 144 chats. Cette multiplication prend des proportions exponentielles rappelle l'organisme.

Les frais de stérilisation ont été fixés à 60 $, taxes incluses, pour un chat, peu importe le sexe. Pour s’inscrire, une famille à faible revenu doit remplir un formulaire disponible sur le site de la SPA de l'Estrie. Il est aussi possible de téléphoner à l'organisme pour s'inscrire.

À titre de comparaison, une stérilisation en cabinet privé peut coûter entre 115 et 160 $ selon le sexe de l'animal.

La première clinique aura lieu le vendredi 5 avril prochain. Les places sont limitées. Une clinique aura lieu, par la suite, une fois par mois. En 2020, la SPA de l'Estrie espère tenir encore plus de ces journées de stérilisation.