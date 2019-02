La réunion spéciale sur l'expansion du TLR a réservé plusieurs surprises

Cela a surpris certains résidents et fonctionnaires, qui ont appris la nouvelle seulement lorsque le rapport a été rendu public vendredi après-midi.

Le processus d'appel d'offres pour le prolongement du TLR est en branle depuis deux ans. Mais on demande aux conseillers municipaux de se prononcer sur le contrat, le plus important de l'histoire de la Ville qui vaut plus du double de la valeur de la ligne de la Confédération, dans moins de deux semaines.

Mercredi après-midi, le conseil tiendra une réunion spéciale pour poser des questions au personnel et entendre le public. En fin d'après-midi mardi, 10 personnes s'étaient inscrites pour prendre la parole. Le 6 mars, les conseillers municipaux, dont sept sont en poste depuis seulement trois mois, doivent se prononcer sur le contrat lors d'une réunion qui comprend également l'approbation du budget 2019.

Des centaines de détails

Évidemment, de nombreux conseillers seront fixés sur le prix à payer, qui a augmenté de plus d'un milliard de dollars au cours de la dernière année. Ils voudront probablement plus de détails sur la façon dont les contribuables peuvent se payer le projet et sur la façon dont ils seront protégés en cas de problème.

Mais ce rapport va bien au-delà de l'argent : il inclut les calendriers de construction, les détours d'autobus et les échéanciers du projet. Que pensez-vous du fait que la ligne Trillium soit en panne depuis plus de deux ans? À quoi ressemblent les stations et où elles sont situées ?

Rester au courant de tous ces détails

Je suis un peu préoccupé par les échéanciers serrés de ce projet , a déclaré Matthew Luloff, conseiller du quartier Orléans à Ottawa.

Il faut passer à l'étape 2 , a-t-il dit. L'étape 1 du TLR ne fonctionne pas sans l'étape 2. Il n'y a donc aucun doute dans mon esprit que nous en avons besoin. Mais ce qui m'inquiète, ce sont tous les détails.

La station Cleary a été déplacée à plusieurs reprises, mais avant ce dernier rapport, elle était censée se trouver du côté nord du chemin Richmond, près de l'avenue Cleary. Il y avait aussi un plan résidentiel prévu sur le site.

Mais cela a toujours été techniquement délicat en raison d'un énorme réseau d'égouts sous chemin Richmond. Ainsi, au cours du processus d'appel d'offres, les entreprises en lice pour le prolongement de la ligne Confédération ont demandé de construire la station de l'autre côté de la rue, juste en haut du parc linéaire Byron.

Il s'agit maintenant d'une gare compacte en plein air de seulement 100 mètres sur 10, avec des trains circulant sous le niveau du sol dans une tranchée, selon Chris Swail, directeur de la planification de l'O-Train. Le nouvel emplacement était moins cher et moins risqué et laisse l'ancien emplacement disponible pour que la Ville puisse construire des logements abordables dans l'avenir , a-t-il précisé.

Chris Swail, directeur de la planification de l'O-Train Photo : Radio-Canada

La perte d'un « petit morceau d'espace vert » est « un peu malheureuse », a-t-il dit, mais la station est plus proche de la communauté qui utilise ce parc en général.

La Ville est à la recherche d'économies

M. Swail a admis que le délai d'approbation est serré, mais il a déclaré qu'il était inévitable parce que les offres qui ont été sélectionnées en novembre expirent bientôt.

En particulier, la Ville doit finaliser son contrat avec SNC-Lavalin pour prolonger et entretenir la ligne Trillium d'ici la fin mars, ce qui est exceptionnellement rapide pour un contrat évalué à 1,6 milliard de dollars sur trois décennies.

M. Swail a ajouté que les représentants de la Ville ont passé janvier et le début février à travailler avec East West Connectors, le consortium choisi par la Ville pour prolonger la ligne de la Confédération, afin d'en réduire le coût. Ce contrat vaut 2,57 milliards de dollars.

Avec les informations de Joanne Chianello