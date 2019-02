Une femme est tuée dans Ahuntsic-Cartierville

Le SPVM explique que peu après 21 h, un appel au 911 a été reçu pour une demande d’assistance dans un logement de la rue Sauriol, près de la rue Meunier.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont trouvé une « femme inconsciente avec des marques de violence au haut du corps ».

Les manœuvres de réanimation tentées par les services d’urgence n’ont pas permis de sauver la victime, dont le décès a été constaté sur les lieux.

Les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme sur place. Il a été transporté dans un centre opérationnel pour y rencontrer des enquêteurs.

L’identité de la victime et celle du suspect n’ont pas été rendues publiques. On ne connaît pas non plus le lien entre eux.

Le SPVM, qui a établi un périmètre de sécurité pour permettre l’analyse de la scène de crime, indique que des enquêteurs de crimes majeurs ont été dépêchés pour comprendre les circonstances du cinquième homicide sur le territoire du SPVM depuis le début de 2019.

Pour le moment, la rue Sauriol est fermée à la circulation à partir de l'avenue de l'Esplanade. La rue Meunier est, quant à elle, inaccessible à partir de la rue Fleury.