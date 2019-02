Le président de l’ AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario , Carol Jolin, a expliqué mardi que le crieur se rendra notamment à l’Assemblée législative de l’Ontario ainsi qu’à l’extérieur de la province au cours du mois de mars, Mois de la francophonie.

L’association compte aussi présenter à Queen’s Park les lettres d’appui de municipalités et sa pétition qui réclame le rétablissement du Commissariat aux services en français et du projet d’Université de l’Ontario français. La pétition en ligne a recueilli jusqu’ici plus de 26 000 signatures.

Le gouvernement provincial a annoncé le 15 novembre la mise en veilleuse du projet d’université et l’intégration de certains services du Commissariat au Bureau de l’ombudsman. La décision a donné lieu notamment à une grande journée de manifestation dans une trentaine de villes le 1er décembre.

M. Jolin raconte que, parallèlement, l’ AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario poursuit le travail en coulisses auprès de Marilissa Gosselin du bureau du premier ministre Ford et du personnel de la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney.

Le président explique que l’objectif est d’amener la province à faire une demande de financement auprès d’Ottawa pour l’université. Le fédéral est prêt à financer 50 % du projet pour les quatre premières années, dit-il, mais la demande doit venir de la province.

Ça permet au gouvernement de faire le travail qu’il veut faire, d’assainir ses finances. On voit ça comme une solution gagnant-gagnant. Carol Jolin, président de l’AFO

L’AFO va dévoiler d’ici quelques jours plus de détails sur ce qu’elle entend faire pour mobiliser les opposants aux compressions au cours du Mois de la francophonie.

D'après les informations de Colin Côté-Paulette