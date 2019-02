Se nourrir de bactéries qui émanent d'un échappement de méthane sous-marin n'est peut-être pas très appétissant. Or, des scientifiques de l'Université de Victoria et de l'Université Oregon State ont observé des crabes des neiges se régaler de ces bactéries dans l'océan Pacifique.

Selon eux, ces crabes s’adaptent aux changements climatiques en mangeant des bactéries qui se nourrissent du méthane s’échappant des fonds marins. Ces bactéries risquent d’être plus faciles à trouver si le phytoplancton venait à manquer en raison du réchauffement des océans.

« Un travail de détective »

La communauté scientifique pensait jusqu’à maintenant que les crabes des neiges se nourrissaient exclusivement de phytoplanctons.

« Cette découverte est le fruit d’un travail de détective, après qu’une étudiante de l’Université Oregon State a remarqué que les crabes se promenaient là où le méthane s’échappe du fond marin », raconte Kim Juniper, chef scientifique de Ocean Networks Canada et professeur au département de biologie à l'Université de Victoria.

Ces observations ont débuté en 2012 sur la pente océanique de Clayoquot, au large des côtes britanno-colombiennes.

Le prélèvement de biomarqueurs dans le gras des crabes a montré que le régime alimentaire des crabes est diversifié et comprend les bactéries qui traitent le méthane.

Les molécules de méthane dans le fond marin, prisonnière de sédiments et de glace, s’échappent par des bulles de gaz. Il s’agit d’un processus normal, qui pourrait toutefois s’accélérer avec le réchauffement des océans, estime Kim Juniper.

Ce qui est inquiétant, c’est que ce méthane se trouve sur le talus continental. Si l’océan se réchauffe trop vite, les échappements rapides et massifs de gaz [...] pourraient déstabiliser les fonds marins et provoquer des glissements de terrain sous-marins et des tsunamis Kim Juniper, chef scientifique de Ocean Networks Canada

Une armée de crabes des neiges ne serait pas suffisante pour capter tout ce méthane qui s’échapperait rapidement.

Un crabe toujours comestible

Ce crabe, pêché aux États-Unis à des fins commerciales, demeure comestible bien qu’il consomme ces bactéries. Kim Juniper précise que l’espèce est différente de ceux qui peuplent le fleuve Saint-Laurent.

La recherche a été publiée dans la revue Frontiers in Marine Science. Ses auteurs, Sarah Seabrook, Fabio De Leo et Andrew Thurber, précisent que leur travail fait le lien entre une espèce pêchée à des fins commerciales et son écosystème.