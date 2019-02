« La ceinture fléchée fait partie de l’histoire et du costume traditionnel des francophones et Métis depuis longtemps et nous sommes fiers que la francophonie albertaine en possède une à ses couleurs », affirme Marie-Laure Polydore, vice-présidente de l’ACFA.

Cette ceinture a été créée en 2017 à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne sous l’initiative du Bureau de visibilité de Calgary et de la Société pour le patrimoine francophone de Calgary.

« Le but a toujours été que la ceinture devienne un symbole », dit Suzanne de Courville Nicol, présidente de la Société pour le patrimoine francophone de Calgary.

Elle est tissée aux couleurs du drapeau franco-albertain.

« Le bleu représente les courants d’eau en Alberta, le blanc signifie la communauté francophone, le rose représente la rose sauvage de l'Alberta, emblème de la province, et le noir représente les années noires pour les francophones qui n'avaient pas de le droit d’enseigner le français », explique Suzanne de Courville Nicol.

Les personnes intéressées à se procurer la ceinture fléchée peuvent le faire à la boutique en ligne de l’ACFA.