Edmonton recrute des pompiers entre le 1er et le 31 mars pour passer des tests d'aptitude physique soigneusement concoctés pour imiter les exigences du métier. Les intéressés feraient bien de commencer à s'entraîner.

Un texte de Mirna Djukic

En effet, bon an mal an, environ 900 personnes envoient leur candidature pour devenir pompier à Edmonton, mais seulement 30 à 60 d’entre elles seront engagées. Les recrues doivent passer des évaluations médicales, des examens, des entrevues et, bien sûr, un test d’aptitudes physiques.

Environ 200 personnes se rendent à cette étape.

Le service d'incendies d'Edmonton organise parfois des séances publiques pour permettres aux gens intéressés d'essayer les tests physiques que doivent passer les pompiers. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Chaque aspirant pompier doit réussir six épreuves de force et de rapidité dans des délais restreints, toujours chargé de son équipement d’une vingtaine de kilos.

L’une d’elles consiste à tirer un mannequin de 83 kilos à travers un parcours à obstacle de 30 mètres en moins de 57 secondes.

Une autre demande de dérouler et tirer un boyau d’arrosage sur une distance de 30 mètres en moins de 27 secondes. Une troisième exige de monter et descendre une échelle cinq fois en 97 secondes.

Il faut aussi tirer, soulever et manipuler différents outils.

« C’est indéniable, ça exige beaucoup de force », explique Michael Scarlett, un des chercheurs qui a développé le test à l’Université de l’Alberta.

Les épreuves sont conçues pour imiter des actes courants dans la vie d'un pompier. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Il précise toutefois que la capacité cardio-respiratoire n’est pas à négliger : « Tu peux imaginer, marcher sur une côte à un rythme rapide… si tu portes 20 kilos, ça devient beaucoup plus difficile. C’est ce que les pompiers doivent faire, et ils ne peuvent pas enlever leur équipement. »

C’est pourquoi, avant de commencer leurs épreuves, les participants doivent réussir un test d’endurance cardio-respiratoire de 18 minutes sur un tapis roulant.

L'Université de l'Alberta et le Service d'incendies d'Edmonton collaborent depuis une trentaine d'années pour s'assurer que leurs épreuves de sélection répondent vraiment aux besoins du métier.

Éviter la discrimination

Les tests d’aptitudes physiques varient d’un service d’incendie à l’autre et sont souvent contestés.

L’an dernier, la Cour d’appel de la Saskatchewan a ordonné à un service d'incendies de revoir ses critères de sélection, car ils ne correspondaient pas aux réelles exigences du métier et pouvaient servir d’outil de discrimination envers les femmes et les pompiers plus âgés.

Pour éviter cet écueil, l’Université de l’Alberta réduit l’utilisation de tests sportifs classiques, comme ceux qui utilisent des machines de musculation ou les courses. Elle se concentre plutôt sur des épreuves qui reproduisent le plus fidèlement possible les tâches courantes des pompiers.

« Si vous regardez autour de vous, on dirait qu’on est dans une zone de feu. On utilise le même équipement, parce qu’il est exact », explique Michael Scarlett.

60 % de réussite

Environ 60 % des candidats ont réussi le test l'an dernier. il est difficile de savoir si c'est différent entre les hommes et les femmes, car ces dernières sont trop peu nombreuses à postuler.

Elles représentent 4 % des pompiers au Canada.

Calgary en compte 36, sur 1321 pompiers.

Edmonton en a seulement neuf, sur 1100.

Les deux Services d’incendies disent toutefois avoir augmenté leurs efforts pour diversifier leur personnel, entre autres en recrutant auprès de divers groupes communautaires ou équipes sportives féminines.

Les pompiers d’Edmonton ont aussi commencé à organiser des séances où le public peut essayer les tests d’aptitude physique.

« Ce qu’on essaie de faire avec ces séances et notre programme de recrutement, c’est d’informer des gens, qui à l’origine ne pensent peut-être pas à devenir pompier, et leur donner une occasion de voir si c’est pour eux », explique Max Rausch, coordonnateur des relations avec les communautés au Service d’incendies d’Edmonton.