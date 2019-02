Des précautions nécessaires à Miscou dans la poudrerie

La circulation était impraticable sur la route 119 dans la Péninsule acadienne, mardi. Les rafales ont soulevé la neige accumulée au sol à un point tel que la visibilité est devenue nulle par endroits.

Ce phénomène n’a toutefois rien d’extraordinaire à Miscou, sur la pointe de la Péninsule acadienne. Les résidents savent composer avec l’isolement. Mais pour les services d’urgence, les déplacements deviennent un véritable casse-tête.

Nous autres sur la pointe, on est isolé complètement, explique la chef pompière de Miscou, Marie-Josée Chiasson. Tu ne peux pas voyager dans des situations comme ça.

Les ambulanciers ou les policiers ne peuvent pas traverser de ce côté-ci. La seule manière, c’est si la souffleuse vient. Marie-Josée Chiasson, chef pompière de Miscou

La chef pompière de Miscou, Marie-Josée Chiasson. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Fahmy

Jusqu’à tout récemment, si le chasse-neige se trouvait de l’autre côté du pont avant la tempête, l’ouverture des routes pouvait user la patience des résidents. Pour les premiers répondants, une tempête pouvait parfois empêcher les interventions d'urgence.

On a eu une situation où on n'a eu aucune charrue sur l’île l’année passée et on n’avait rien pour ouvrir nos chemins , se souvient Mme Chiasson. Pour la première fois, Miscou a un chasse-neige sur place en permanence cet hiver.

On a un chasse-neige maintenant et je me sens un petit peu plus en sécurité , assure la chef pompière.

Elle implore les curieux de suivre les consignes des autorités dans de telles conditions. Encore aujourd’hui, de trop nombreuses personnes prennent la voiture simplement pour voir l’état des routes, ou encore pour prendre des photos des sorties de route.

Il ne faut pas oublier qu’ils mettent la vie des secouristes en danger aussi, souligne-t-elle. Comme premier répondant, on arrive sur des situations où on est dans le chemin, les policiers dirigent le trafic et quand il fait du mauvais temps et que tu ne vois rien, c’est dangereux.

La popularité des vidéos sur YouTube, des photos sur Facebook et des gazouillis sur Twitter n’aide en rien. Les résidents s’improvisent journalistes en herbe par mauvais temps, armés de la lentille de leur téléphone, pour rapporter les sorties de route ou la neige qui frappe leur pare-brise.

On a plus d’avertissements, mais il y en a encore aujourd’hui qui s’aventurent pour voir l’accident qui vient d’arriver, déplore-t-elle. C’est qui va mettre ça sur Facebook en premier.

Les rafales devraient se poursuivre dans la Péninsule acadienne pour une partie de la journée, mercredi. Pour la sécurité de tous, Mme Chiasson recommande aux gens de rester confortablement à la maison.