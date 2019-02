Kim Jong-un et Donald Trump sont à Hanoï pour un nouveau sommet

Radio-Canada avec Reuters et l'AFP

Radio-Canada avec Reuters et l'AFP

C'est dans quelques heures que le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, tous deux arrivés mardi à Hanoï, amorceront leur deuxième sommet. Très peu de détails ont été communiqués au sujet de cette rencontre centrée, encore une fois, sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.

Le président Trump avait quitté les États-Unis à bord de l'avion Air Force One lundi après-midi et il est arrivé dans la capitale vietnamienne mardi soir.

« Merci à tous pour ce merveilleux accueil, a-t-il écrit sur Twitter. Une foule incroyable, et tellement d’amour! » Il avait plus tôt affirmé avoir « hâte » de participer à « un sommet très productif ».

Des milliers de personnes s'étaient massées le long de la route pour voir passer le cortège présidentiel, agitant des petits drapeaux du Vietnam, des États-Unis et de la Corée du Nord.

Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, était arrivé dans la capitale vietnamienne un peu plus tôt mardi.

Donald Trump à sa descente de l'avion Air Force One, à Hanoï. Photo : Associated Press / Evan Vucci

Après un arrêt en Chine, M. Kim était arrivé dans son train blindé vert olive à la gare de la ville de Dong Dang après avoir traversé la frontière sino-vietnamienne, au matin, d’où il s’était rendu jusqu’à Hanoï, un trajet de deux heures, à bord d'une Mercedes Benz sous escorte.

M. Kim, qui portait son traditionnel costume de type Mao, était accompagné de sa soeur et conseillère, Kim Yo-jong.

À Dong Dang, une localité vietnamienne frontalière d'ordinaire tranquille, des écoliers brandissant des drapeaux l'attendaient.

Hoang Thi Thuy, une responsable locale, a expliqué avoir attendu sous la pluie l'occasion de voir le numéro un nord-coréen, le premier à se rendre au Vietnam, un autre régime à parti unique, depuis la visite de son grand-père Kim Il-sung, en 1964.

« Nous étions si contents qu'on nous ait dit d'attendre là l'arrivée du train », a-t-elle dit à l'AFP. « Nous avons vu le leader de loin. J'étais si heureuse, c'est difficile à décrire. »

M. Kim a salué la foule avant de repartir pour Hanoï en convoi routier.

Le leader nord-coréen Kim Jong-un (au centre) prend place dans sa limousine blindée, à Hanoï. Photo : Reuters / Jorge Silva

La rencontre de MM. Trump et Kim à Singapour, en juin 2018, avait été historique. Ils en étaient ressortis avec un apparent respect mutuel, alors qu’ils avaient auparavant échangé des insultes, notamment sur Twitter, pendant plusieurs mois.

Les États-Unis et la Corée du Nord devaient travailler à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, selon une déclaration que les deux dirigeants avaient signée. Mais huit mois plus tard, bien peu de choses ont changé.

M. Trump doit maintenant tenter de convaincre le dirigeant suprême (son titre officiel) de la Corée du Nord de s’engager très concrètement à abandonner ses programmes balistiques.

Kim Jong-un espère quant à lui obtenir des concessions du président Trump.

Les deux hommes discuteront en tête-à-tête, mercredi soir, et dîneront en compagnie d'invités et d'interprètes, a fait savoir la Maison-Blanche. Des réunions plus substantielles entre les deux hommes auront lieu jeudi.

En fin de semaine, M. Trump s’était montré optimiste à l’approche du sommet.

« Le président Kim se rend compte, peut-être mieux que quiconque, que sans armes nucléaires, son pays pourrait vite devenir l'une des grandes puissances économiques du monde », avait-il estimé sur Twitter.

La Corée du Nord « a plus de potentiel pour une croissance rapide que n'importe quelle autre nation! » avait estimé le président des États-Unis.

Pyongyang soutient avoir déjà fait des gestes, en décrétant le gel de ses essais militaires et en faisant sauter les accès à son site d'essais nucléaires. Mais il souligne du même souffle qu'il a fini de développer son arsenal et qu'il n'a plus besoin de telles infrastructures.

« La fenêtre de tir pour des progrès diplomatiques avec la Corée du Nord ne restera pas ouverte indéfiniment », met en garde Kelsey Davenport, de l'Arms Control Association. « Au-delà du décorum, le deuxième sommet doit mettre l'accent sur le fond. »