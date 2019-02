Guy Caron ignore quel sera son nouveau rôle au sein du NPD

Pour l'instant, Guy Caron ignore quel rôle son chef lui demandera de jouer au sein de l'aile parlementaire, mais il ne s'en inquiète pas trop.

On a commencé à réfléchir à cette question-là et on aura probablement deux semaines avant d'avoir à prendre une décision sur les responsabilités qui me seront attribuées , explique-t-il.

Il affirme qu’il devrait avoir une réponse d’ici le 18 mars.

Le député se réjouit par ailleurs de l'élection de son chef, Jagmeet Singh, et pense que celui-ci pourra enfin se faire valoir sur le plancher de la Chambre des communes.

Ca va être de démontrer qui il est [...] On l'a vu quand il a été invité à Tout le monde en parle. Il a fait une bonne prestation. Il a intrigué les Québécois qui l'on vu d'un oeil différent. Guy Caron, député néodémocrate de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Guy Caron estime ainsi que la période des questions permettra à son chef de se mesurer au premier ministre et de montrer ce qu'il peut faire et ce qu'il veut proposer aux Québécois et aux Canadiens.

D'après les informations de Denis Leduc