La réouverture de la route 97 continue de se faire attendre dans l’Okanagan

Une partie de la route 97, qui relie Kelowna et Penticton, en Colombie-Britannique, est fermée depuis plus de trois semaines, à la suite d'un glissement de terrain. Un détour est accessible depuis le 11 février, mais la réouverture de la route se fait toujours attendre dans l'Okanagan.

Le ministère des Transports de la province croit que la portion de la route où s'est produit l’éboulement pourrait être de nouveau accessible au début de la semaine prochaine, sans toutefois fournir de date précise.

Toutefois, une des deux voies permettant de circuler en direction sud risque de demeurer fermée durant les jours suivant la réouverture, a indiqué le gestionnaire du district de l’Okanagan du ministère des Transports, Steve Sirett.

« Nous voulons voir comment la pente [du terrain] réagit aux températures plus chaudes et aux précipitations, explique-t-il. Si des débris devaient tomber, cela laissera plus d’espace et réduira les risques qu’il y ait un impact avec un véhicule. »

Steve Sirret a souligné les efforts des travailleurs du ministère des Transports, qui affrontent le froid et les intempéries depuis les dernières semaines. Photo : Radio-Canada / Michaële Perron-Langlais

Selon le ministère, le glissement de terrain s’est avéré plus important que ce que prévoyaient les évaluations initiales. « Quand nous avons commencé à retirer les débris, nous avons réalisé que l’endroit où le sol a cédé était plus profond que prévu », explique Steve Sirett.

Le ministère estime que lorsque les travaux seront terminés, environ 27 000 mètres cubes de terres et de roches auront été retirés du secteur, soit trois fois plus que prévu.

Les travailleurs ont retiré environ 13 000 mètres cubes de terre et de roches du site où s'est produit le glissement de terrain. Ils devraient retirer 14 000 mètres cubes supplémentaires d'ici la fin de l'opération de nettoyage, selon le ministère des Transports de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Michaële Perron-Langlais

Jusqu’ici, le glissement de terrain a coûté près de 750 000 dollars au ministère, selon le gestionnaire du district.

« Nous nous attendons à atteindre plus ou moins un million de dollars d’ici la fin de l’opération de nettoyage, affirme Steve Sirett. Ensuite, une fois que la route sera rouverte, nous continuerons à surveiller le site pour voir si d’autres mesures sont nécessaires pour assurer que la pente demeure stable. »