Énergie NB défend sa participation dans Joi Scientific

Énergie NB souhaite produire de l'électricité à partir de l'hydrogène à sa centrale de Belledune, la plus polluante de la province. La technologie est développée par une compagnie américaine en démarrage, Joi Scientific.

On parle d’une technologie révolutionnaire, c’est beaucoup plus efficace que toutes les productions d’hydrogènes présentement disponibles. Gaétan Thomas, pdg d’Énergie NB

Le pari est audacieux. L’hydrogène nourrit les espoirs énergétiques depuis des décennies, mais aucune innovation n’a permis de traduire son potentiel en production électrique à grande échelle.

Moi-même, j'étais le premier sceptique la première fois que j'ai été là, admet Gaétan Thomas, un ingénieur électrique de formation. Mais tout le monde qui ont été, plusieurs scientifiques, sont sortis de là en voyant les possibilités des résultats qu'ils ont vus.

Le pdg d'Énergie Nouveau-Brunswick, Gaétan Thomas. Photo : Radio-Canada

Gaétan Thomas assure que les expérimentations de Joi Scientific ont été répétées dans un environnement neutre, hors des locaux de l’entreprise, par des scientifiques indépendants. Des scientifiques d’Énergie NB et un chercheur indépendant de l’Université du Nouveau-Brunswick ont consulté les résultats.

On a aussi expérimenté avec l’eau de Belledune, l’eau européenne, l’eau de Floride et de l’eau normale avec l’ajout de sel et tous les résultats étaient à peu près les mêmes , confirme M. Thomas.

On ne peut pas parler d'efficacité à ce point-ci. Tout ce qu'on peut dire c'est que c'est beaucoup plus efficace que l'électrolyse. Gaétan Thomas

C’est la compagnie Marinemax, première entreprise à investir dans la technologie, qui a mis la puce à l’oreille d’Énergie NB. Ce sont eux qui nous ont aidé à voir le potentiel , soutient M. Thomas.

Énergie NB aurait déjà dépensé plus de 13 millions dans ce projet. Dans toute entreprise en démarrage, il n’y a pas de garantie , concède Gaétan Thomas.

Trois autres entreprises publiques et privées seraient intéressées par la technologie de Joi Scientific. Il s'agirait de deux entreprises canadiennes et d'une japonaise. Cette technologie permettrait de produire de l'électricité à faible coût, sans polluer.

Notre mission est de trouver des solutions pour réduire l’émission des gaz à effet de serre de notre centrale d’ici 2030, indique le pdg d’Énergie NB. Il va y avoir des objectifs très difficiles à rencontrer.

Surplus d’optimisme?

Le physicien à l'Université de Moncton, Alain Haché, est sceptique des résultats obtenus par Joi Scientific. Les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de produire à faible coût, soutient M. Haché.

Ça violerait les lois fondamentales de la physique. Alain Haché, physicien

On a roulé les dés sur quelque chose qu'on n’est pas certains encore que ça va fonctionner , soulève le physicien.

Alain Haché, physicien à l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Si on veut remplacer une centrale qui génère de l'énergie, on ne sera pas capable de remplacer la centrale de Belledune avec de l'hydrogène parce que ça va toujours coûter plus cher que ça va produire , conclut M. Haché.

Si les prétentions de Joi Scientific sont avérées, il s'agirait ni plus ni moins d'une révolution dans le champ de la physique.

Dans un sens, je souhaite que ça fonctionne parce qu'on aurait résolu les problèmes énergétiques de la planète, explique M. Haché. Mais je suis très, très sceptique.

Alain Haché s'interroge sur la participation Énergie NB dans ce projet, en l'absence de certitude.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick encourage néanmoins Énergie NB à améliorer son rendement énergétique.

Nous sommes encouragés par le fait qu'Énergie NB recherche de nouvelles technologies qui aideront à réduire les émissions de gaz à effet de serre , affirme par courriel le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, Mike Holland.

Le gouvernement continuera de suivre avec beaucoup d'intérêt le travail réalisé par Énergie NB en partenariat avec Joi Scientific. Mike Holland

Joi Scientific et Énergie NB refusent de dévoiler les détails de la nouvelle technologie tant et aussi longtemps que tous les brevets n'auront pas été acquis.

Le pdg d’Énergie NB est confiant de voir l’application commerciale de la technologie dans un horizon de deux ou trois ans.

Avec les informations de Michel Corriveau