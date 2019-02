Inciter le piégeage du loup ne sauvera pas les hardes de caribous

Cet automne, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles s’est dit alarmé par le déclin des hardes de caribou de Bathurst et de Bluenose-Est dont les populations ont diminué d'environ la moitié en trois ans.

Une baisse qui résulte d’un cycle naturel accéléré par plusieurs facteurs, dont les changements climatiques et la prédation des loups, selon le gouvernement.

Pour contrer cette baisse, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a bonifié en février son programme de récompenses pour les chasseurs qui abattent les loups qui se nourrissent des deux hardes.

Sous le nouveau programme, un chasseur qui abat un loup dans la zone désignée de la région du North Slave peut gagner jusqu’à 1650 $ par animal, selon la qualité de la fourrure.

Aucune preuve

Selon le professeur agrégé au Collège d’agriculture et de ressources biologiques de l’Université de la Saskatchewan, Ryan Brook, aucune preuve concrète ne suggère que de tuer des loups augmente la population de caribous.

« Les politiciens aiment dire “nous allons abattre des loups et sauver la mise”, croit Ryan Brook. À court terme si vous voulez avoir l’aire d’un politicien qui prend les choses en charge, c’est fantastique. Plus tard, après un retour à la réalité, rien n’est réglé, mais vous avez été réélu. »

Un argument que partage son confrère biologiste de l’Université du Montana, Mark Hebblewhite.

Ça n’aura pas d’effet sur le caribou, les gens vont juste être heureux que quelque chose se passe. Mark Hebblewhite, biologiste, Université du Montana

Dans un courriel, le gouvernement rappelle que le projet pilote n'est que l'une des stratégies envisagées pour appuyer le rétablissement des hardes de caribou. Le projet d’incitation, ainsi que de différentes options doivent être examinées dans le cadre d'un processus de cogestion avec les différents partenaires autochtones du gouvernement.

Le caribou de la toundra est le type de caribou le plus abondant et répandu aux T.N.-O. Photo : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Une méthode inefficace

En 2017, un groupe de travail chargé par le gouvernement territorial d’examiner les différentes méthodes pour réduire les populations de loups près des hardes de caribous a comparé les coûts, l'efficacité et l’humanité de plusieurs méthodes.

Sans émettre de recommandations finales sur la meilleure façon de faire diminuer la population de loups, le groupe a attribué le meilleur pointage à une méthode qui consiste à abattre l’ensemble d’une meute de loups à l'intérieur sa tanière. Tirer des coups de feu sur des loups à partir d’un avion figurait également au haut de la liste.

Malgré ses bas coûts, le piégeage et l’installation de collets a reçu un faible pointage, notamment à cause de son faible taux d'efficacité et son niveau de cruauté.

Le professeur Ryan Brook estime que de payer les chasseurs pour tuer des loups au hasard par piégeage pourrait en réalité aggraver le problème.

Selon lui, les loups se regroupent en meutes et il n’y a généralement qu’un seul couple reproducteur par meute. Si un membre de ce couple est tué, la meute risque de se disperser et de former plusieurs autres plus petits groupes.

« Tout à coup, au lieu d'avoir une portée par an, vous en avez au moins trois par an [...] cette approche désordonnée pourrait entraîner davantage de loups, croît le professeur. »

Le député de Frame Lake, Kevin O'Reilly, a déclaré à CBC/Radio-Canada qu'il ne comprenait pas pourquoi le gouvernement territorial avait introduit le nouvel incitatif, en particulier après les conclusions du groupe de travail.

Kevin O'Reilly est le député de Frame Lake à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Il pense que le gouvernement s'est détourné des autres méthodes comme les tirs ciblés aériens ou au sol, car l’opinion publique ne l'accepte pas.

Le gouvernement rétorque par courriel que le rapport du groupe de travail n’en est pas venu à des recommandations sur la meilleure méthode à utiliser.

Le gouvernement en conclut toutefois que les informations de l’étude devront être prises en compte lorsqu’il travaillera avec ses partenaires de cogestion pour mettre en oeuvre son plan pour protéger les hardes de caribous.

Avec des informations d'Hilary Bird et de Rachel Zelnicker de CBC North