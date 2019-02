Prévenir la propagation de la rougeole en Saskatchewan

Bien qu'il n'y ait actuellement aucun cas de rougeole confirmé en Saskatchewan, le ministère de la Santé exhorte tous les résidents de la province à s'assurer que leur vaccination et celle de leurs enfants sont à jour.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan rappelle aux résidents de la province de se faire vacciner contre la rougeole, si ce n’est pas déjà fait.

En Saskatchewan, la vaccination contre la rougeole est systématiquement administrée à tous les bébés âgés de 12 à 18 mois.

Tous les enfants inscrits à la maternelle devraient donc avoir reçu deux doses du vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO).

Les personnes nées en 1970 ou après cette date, qui n’ont pas reçu deux doses du vaccin, sont également invitées à recevoir le vaccin RRO.

Avant de partir en voyage, le ministère de la Santé demande à ce que tous les résidents de la Saskatchewan, y compris les enfants âgés d’un an et plus, obtiennent leurs vaccins contre la rougeole.

Dernièrement, plusieurs cas de rougeole ont éclaté en Colombie-Britannique, en Alberta et aux États-Unis.

Même si le dernier cas de rougeole confirmé en Saskatchewan remonte à 2014, la situation est prise très au sérieux par les autorités.

Nous sommes au courant des cas de rougeole au Canada et aux États-Unis et nous surveillons la situation de près ici. Dr Saqib Shahab, médecin en chef de la Saskatchewan

Les symptômes de la rougeole

La rougeole se manifeste d'abord par une forte fièvre, un écoulement nasal et de la toux.

Une éruption cutanée apparaît quelques jours plus tard, habituellement sur le visage et le haut du cou. En trois jours environ, elle progresse pour atteindre les mains et les pieds. L'éruption cutanée peut persister 5 à 6 jours avant de disparaître.

De plus, les personnes infectées vont être plus sensibles à la lumière ambiante et ressentir des douleurs aux yeux avec des larmoiements.

Si une personne présente les symptômes énumérés ci-dessus, elle doit contacter au téléphone son médecin pour minimiser les risques de contamination.

Pour plus d'informations sur la vaccination contre la rougeole, les résidents peuvent contacter leur bureau de santé publique local.

Des informations sur la rougeole et la vaccination sont également disponibles auprès du service de santé téléphonique HealthLine, au 811, et sur le site web du ministère de la Santé.