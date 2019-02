Sayona Québec : le comité citoyen met en demeure le ministre de l'Environnement

La mise en demeure qui a été acheminée le 26 février au ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, précise qu'un délai de dix jours lui est accordé pour annoncer par écrit qu'il entend soumettre le projet Authier, à la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, incluant un BAPE.

Le projet Authier serait situé à proximité d'un esker, une formation géologique fournissant une eau potable de qualité exceptionnelle.

Nous, on dit au ministre d'appliquer la loi, à défaut de quoi, on va entamer des poursuites, on est très sérieux dans notre démarche.

Rodrigue Turgeon, co-porte-parole du Comité citoyen de protection de l'esker