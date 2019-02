Transformation du système de santé en Ontario : prudence et optimisme pour les francophones

Des hauts fonctionnaires ont confirmé que les six « entités » demeurent en place et que tout ce qui les concerne dans les lois précédentes a été repris dans le projet de loi.

Or, le directeur général de Reflet Salvéo [une de ces six organisations], Gilles Marchildon, demeure malgré tout prudemment optimiste .

Les « entités » s’occupent de la planification et de la promotion des services de santé en français en Ontario.

Elles peuvent déterminer, par exemple, qu’une clinique devrait embaucher un médecin francophone pour répondre aux besoins d’une communauté en particulier.

Jusqu’à présent, elles travaillaient en collaboration avec les 14 RLISS, des régies régionales qui seront démantelées.

Le gouvernement entend créer une agence provinciale qui comprend cinq bureaux régionaux. Chaque patient relèvera d’une « équipe de santé » formée de médecins et spécialistes de la santé.

La question se pose , dit M. Marchildon, qui sera notre interlocuteur, qui seront nos interlocuteurs à l’intérieur du système de santé?

Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario [l’organisme qui dessert le Nord de la province], abonde dans le même sens. C’est tout le système qui change.

Bien qu’elle espère voir les francophones sortir gagnants de cette refonte, comme promis par la ministre Christine Elliott, elle estime que la partie n’est pas gagnée.

Il faut qu’il y ait plus de services. Il faut qu’il y ait plus de services en français et qu’ils soient planifiés d’une façon qui tient compte des besoins et la capacité.

Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario