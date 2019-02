Le Festival Freeze Frame veut proposer du cinéma de qualité aux enfants

Le festival de film pour enfants Freeze Frame débutera le 9 mars à Winnipeg. Avec près de 40 projections, le directeur artistique et général, Pascal Boutroy, veut proposer un éventail qualitatif avec des productions de monde entier.

Celui qui a cofondé le festival en 1996 promet une programmation avec « plein d’aventures » pour l'édition 2019. Pascal Boutroy veut maintenir un équilibre entre « les héros garçons et les héros filles » ainsi que « les différents âges » auxquels s’adressent les films.

Pourtant, cette année, « on a pleins de petites filles héroïnes, un peu plus que d’autres années. Il y avait beaucoup d’histoires intéressantes avec des filles », reconnaît-il.

Grâce à des contacts avec des distributeurs internationaux et des agents de films, Pascal Boutroy a un éventail de choix parmi lesquels il faut trancher.

« Je veux des films qui vont être en version française et en version anglaise, mais qui viennent en fait du monde entier. J’essaie de trouver un équilibre entre les films avec des héros en chair et en os et les films d’animation », précise-t-il.

Le directeur artistique avoue que dans chacun de ses choix il existe une constante : « Il faut toujours qu’il y ait une qualité humaine qui est nécessaire pour un bon film pour enfant. »

Du vrai cinéma

Avec l’arrivée d’une multitude d’offres de divertissements accessibles depuis chez soi, Pascal Boutroy regrette une abondance de productions pas toujours des mieux choisies.

« Il y a malheureusement tout un pan de la production pour enfant qui joue le rôle de baby-sitter. On met les enfants devant et on leur montre n’importe quoi », affirme-t-il.

Pascal Boutroy souhaite ainsi que le Festival Freeze Frame ouvre les portes du véritable cinéma aux regards candides.

« Ce qui fait la beauté d’un festival comme Freeze Frame pour moi, c’est d'apporter de la diversité », assure-t-il alors que sa programmation prévoit des œuvres venues de France, de Norvège et de Syrie.

Mais M. Boutroy insiste également sur l’importance de la production locale manitobaine ou canadienne pour contrebalancer la surreprésentation des œuvres américaines.

« C'est important que les jeunes puissent se reconnaître dans les façons de parler, de s’habiller et d’être », conclut-il.