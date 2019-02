Agression au Magic Night : l’accusé plaide coupable

L’individu avait blessé à la gorge un homme avec qui il avait eu une altercation sans raison connue.

Christopher Germain était d'abord accusé de tentative de meurtre. La Couronne a accepté de réduire l'accusation qui est tout de même passible d'une peine maximale de détention à perpétuité.

Au niveau du chef d'accusation de tentative de meurtre, le ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable l'intention spécifique de causer la mort d'une personne. Alors que, dans les faits, lorsqu'on a pris connaissance du rapport psychiatrique, l'intention n'était pas présente , explique le procureur des poursuites criminelles et pénales, Sébastien Vallée.

Monsieur a des problèmes de schizophrénie, est suivi, et en plus de ça, monsieur, également, avait ce soir-là consommé énormément d'alcool et de métamphétamine, donc monsieur n'était pas dans un état normal et correct , ajoute l’avocat de l’accusé, Luc Tourangeau.

Le prévenu a été envoyé en thérapie fermée le temps de recevoir sa peine.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et la défense ont demandé un rapport présentenciel avec un volet psychiatrique et un volet sur ses racines autochtones pour que le jeune homme reçoive la peine la plus appropriée possible au sortir de sa thérapie.