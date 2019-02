Pénurie et rétention de main-d'oeuvre : les syndicats appellent à la créativité

Quelque 600 représentants des syndicats, des employeurs et du gouvernement se sont réunis, mardi, à l'occasion d'un forum au sujet de la pénurie de main-d'œuvre tenu à l'instigation de la CSN, à Montréal. Le ministre du Travail, Jean Boulet, était notamment sur place.

D'entrée de jeu, le président de la CSN, Jacques Létourneau, a martelé que la meilleure façon d'attirer et de retenir la main-d'œuvre est d'améliorer les conditions de travail.

De toute évidence, il y a certains employeurs et de nombreux décideurs qui n'ont pas encore compris que c'est en haussant les salaires et en offrant de bonnes conditions de travail qu'on réussit à attirer du personnel dans nos entreprises. Le président de la CSN, Jacques Létourneau

Mais au-delà de ce constat, M. Létourneau est d’avis qu’il faut jeter des ponts avec les employeurs, que les solutions résident dans le dialogue. Il rappelle d’ailleurs que 98 % des conventions collectives se concluent sans conflit de travail.

« Je pense que dans nos conventions collectives, on va être obligé d’imaginer c’est quoi les ponts qu’on peut faire pour permettre un peu plus de marge de manœuvre aux entreprises pour être capables de combler le problème de la pénurie de main-d’œuvre. Y’aura pas de formule magique. Ça va être dans le cadre de la négociation », dit-il.

Ces ponts dont parle le président de la CSN, le syndicat du personnel de soutien scolaire des Découvreurs, une commission scolaire de la région de Québec, en a construit quelques-uns avec l'employeur.

Le syndicat représente 35 corps de métiers et fait face à un problème de pénurie et de rétention de main-d’œuvre « à cause des horaires », explique sa présidente, Isabelle Larouche. « Il faut être créatif. Quand une personne fait 15 heures en présence/élèves, est-on capable d’augmenter à 25 heures, en donnant d’autres tâches qui viendraient décharger quelqu’un d’autre? », demande-t-elle.

Chez Bombardier, à La Pocatière, on a embauché des soudeurs à la retraite ainsi que des gens qui ne viennent pas de la région pour combler son manque de main-d’œuvre, le tout avec l'accord du syndicat. Des employés ont aussi pu suivre un cours dispensé par l'entreprise afin de devenir soudeur.

« Pour avoir des contrats, on a besoin de monde pour livrer nos voitures de métro. Et si demain matin on n’a pas d’employés chez Bombardier à La Pocatière, est-ce que ça va être fait ailleurs? Comme présentement y’a des parties de pièces qui sont faites au Mexique, Plattsburgh, Thunder Bay », explique le président du syndicat des employés, Claude Michaud.

La CSN rappelle que d’ici 2022, selon Emploi Québec, plus de 1 million de postes seront disponibles en raison du vieillissement de la population et de la croissance économique.