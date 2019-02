Gazon Savard pourra puiser dans la nappe phréatique de Laterrière

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a donné le feu vert à Gazon Savard le 6 février dernier.

L'entreprise veut installer un puits d'alimentation en eau potable sur son terrain. L'eau pourrait servir à un projet d'usine d'embouteillage.

La Ville de Saguenay avait donné son accord pour l'installation de captage d'eau à des fins commerciales en septembre 2017.

Avant l’autorisation de la CPTAQ , il y a eu beaucoup de documents pour la protection de l'agriculture avoisinante au puits avec des géologues et des agronomes qualifiés, explique Langis Savard, président de l’entreprise. Nous allons commencer nos activités au printemps.

L'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est toujours opposée à la demande. La Fédération pense que la mise en place de ce puits imposera des contraintes aux activités agricoles.

Néanmoins, la CPTAQ a accordé un prélèvement en eau limité à 250 gallons par minute à l'entreprise.

Julien Walter, professeur chercheur en hydrogéologie à l’UQAC, pense que la nappe phréatique de Laterrière a un fort potentiel.

Ce qui est bien avec l'exploitation de l'eau souterraine c'est que c'est une ressource renouvelable. Si on l'exploite à un taux raisonnable, on aura toujours une eau de bonne qualité et en bonne quantité.

Les capacités sont importantes principalement grâce à l'histoire géologique du territoire, selon le professeur-chercheur.

La CPTAQ a affirmé que l'accès aux eaux souterraines occasionnera peu d'impacts sur les activités agricoles.

Gazon Savard a trois ans pour les travaux d'implantation et de construction de la conduite.

Des activités devraient débuter au printemps avec la présence d'un agronome pour le respect des conditions environnementales, selon le rapport de la CPTAQ.