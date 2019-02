Mariages et réunions d'affaires : le nouveau pari du Zoo de Granby

Le Zoo de Granby veut diversifier ses activités. Pour la première fois, l'organisme à but non lucratif (OBNL) a dévoilé les plans de son futur pavillon estimé à 3,4 millions de dollars. Le nouveau bâtiment servira à attirer la clientèle d'affaires, mais aussi à organiser une variété d'événements, dont de nombreux mariages.

En 2018, le Zoo de Granby a accueilli plus de 175 événements. Cette clientèle représente désormais 6,5 % des revenus de l'OBNL, soit plus de 1,6 million de dollars.

Le besoin d'un nouvel espace se faisait sentir depuis un certain temps, rappelle le directeur général, Paul Gosselin.

Depuis quelques années, on était à pleine capacité , explique-t-il.

Déjà plus de 25 couples ont décidé de célébrer leur union au Zoo de Granby en 2019

Le bâtiment, déjà en construction, sera doté de deux grandes salles afin d'accueillir, au total, plus de 800 personnes. Il sera construit près du parc aquatique Amazoo et du nouvel habitat des lions qui sera complété l'été prochain.

Le Zoo de Granby estime que ce nouveau pavillon permettra d'engranger des revenus supplémentaires estimés à un demi-million de dollars par année.

De l'argent pour la recherche

Si certains peuvent se questionner à savoir s'il est du mandat d'un zoo d'investir dans un tel plan d'affaires, le directeur général réplique qu'il s'agit surtout d’une manière de mieux protéger la biodiversité.

Quand on fait du commercial, c'est un moyen qu'on se donne de plus pour accomplir notre mission, croit Paul Gosselin. Quand on veut s'investir comme on le fait, ça prend des sous.

Quand on a des activités, comme des réunions corporatives, cet argent sera réinvesti dans la protection du monde animalier ou encore dans la recherche ,ajoute-t-il.

L'ouverture du nouveau pavillon est prévue pour le mois de novembre prochain. Sa construction permettra la création d'une quinzaine d'emplois.