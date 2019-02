Des citoyens de La Prairie et de Candiac mécontents du service d’autobus d’exo

Depuis janvier, Manon Guertin, une citoyenne de La Prairie, porte souvent plainte auprès d'exo pour des retards d’autobus. Avec d’autres usagers, elle a créé un groupe Facebook pour mobiliser les utilisateurs d’exo dans le secteur Richelain (La Prairie, Candiac et Saint-Philippe). Près de 150 personnes en sont maintenant membres.

« On a des usagers qui commencent à nous dire que leur patron, leur employeur, commence à trouver un petit peu suspect d'arriver en retard deux-trois fois par semaine », dit Manon Guertin.

Le regroupement incite les membres à signaler les problèmes à exo. « Notre petit groupe a pris l’initiative de faire imprimer des cartes d'affaires indiquant les moyens pour rejoindre exo et pour se joindre à notre groupe, dit Manon Guertin. Dès demain matin, nous allons les distribuer dans les stationnements incitatifs de La Prairie et de Candiac. »

Outre les retards, les usagers déplorent notamment le manque d’informations fournies. Seul le compte Twitter d’exo Le Richelain fait état des retards. Pour sa part, l’application Chrono indique les heures de départ planifiées, mais elle ne fournit pas d’information sur les déplacements en temps réel.

« Le soir par exemple, au 1000 de la Gauchetière, les files peuvent être de plusieurs dizaines de mètres, dit Marco Proulx, un usager de La Prairie et un des gestionnaires du groupe Facebook. C'est très pénible, puis les gens n'ont pas d'indications comme quoi ça va se libérer, [que s’il] y a un autobus qui ne s'est pas présenté, l'autre va prendre la charge. On n'a aucune indication. »

Un nouveau transporteur

Exo explique les retards par divers facteurs, notamment les conditions météorologiques, l’absence d’une voie réservée sur le pont Champlain vers la Rive-Sud aux heures de pointe l’après-midi, la congestion du terminus au centre-ville et l’arrivée d’un nouveau transporteur.

Depuis le 1er janvier, le secteur Richelain est en effet desservi par le transporteur Transdev et non plus par La Québécoise. Exo indique que l’entreprise retenue a eu peu de temps pour se préparer, puisque La Québécoise a intenté un recours judiciaire pour contester l’appel d’offres et l’octroi du contrat. Elle a perdu sa cause par un jugement rendu le 21 décembre, et, selon exo, La Québécoise a fait une demande d’appel.

Pour diminuer les retards, exo ajoute depuis le 6 février des autobus de réserve (des « doubleurs ») au besoin. « Du 3 au 9 février, on a eu plus de 130 plaintes dont 70 % étaient reliées à des enjeux de ponctualité. Et, dans la dernière semaine, on n’a reçu que 36 plaintes,et seulement 30 % de ces plaintes-là étaient reliées à des questions de ponctualité », dit Catherine Maurice, porte-parole d’exo.

Exo fera une annonce sous peu concernant l'application Chrono.