Le BST enquête sur l’accident du traversier Apollo

En matinée, un trou s'est créé dans la coque du navire, qui remplace le F.-A.-Gauthier, lorsque le navire a embouti le quai. Personne n’a été blessé lors de l’accident.

Selon le porte-parole du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada , Éric Collard, il y a cinq types d’enquêtes. Il est toutefois trop tôt pour déterminer lequel sera déployé dans ce cas.

C’est un premier regard, c’est dur à dire si on va faire une enquête approfondie. Dès qu’on arrive, on va prendre des photos, faire des entrevues avec des intervenants, voir les conditions météorologiques et tout.

Éric Collard, porte-parole du Bureau de la sécurité des transports du Canada