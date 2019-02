Montréal demande à ses voisines d'envisager la gratuité du transport collectif après les tempêtes

Plus spécifiquement, les élus montréalais demandent à la CMM « de mandater sa commission du transport afin qu'elle étudie la pertinence d'offrir la gratuité des services de transport collectif sur l’ensemble du réseau de la Société de transport de Montréal le lendemain d’une tempête de neige, lorsqu’il y a une accumulation de neige au sol de 20 cm ou plus ».

La requête du conseil découle d'une motion déposée par l'opposition officielle lors de la séance ordinaire du conseil municipal, qui s'est terminée mardi.

À l'origine, la motion visait à demander à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de se pencher sur la question, mais le texte a fait l'objet d'un amendement de l'administration, et il a été adopté à l'unanimité par le conseil.

Conseiller associé au comité exécutif en matière de services aux citoyens et de mobilité, Craig Sauvé a justifié cet amendement en soulignant qu'il était important d'assurer une certaine cohérence régionale. Il ne faudrait pas, selon lui, que les transports en commun soient offerts gratuitement à Montréal les lendemains de tempête, mais qu'ils demeurent payants à Laval, à Longueuil ou ailleurs en banlieue.

Le texte de la motion rappelle par ailleurs que « la Ville de Montréal encourage déjà les automobilistes à utiliser les transports collectifs le lendemain de tempêtes de neige » et que « la gratuité des transports collectifs peut créer un incitatif pour les automobilistes qui permettrait de diminuer l’utilisation de la voiture et donc de réduire la congestion et les risques d’accident lorsque les conditions météorologiques sont dangereuses ».

L'opposition souligne en outre « qu'en moyenne, 30 % d'accidents supplémentaires sont répertoriés l'hiver ».

Le conseiller de Snowdon, Marvin Rotrand, siège au conseil municipal de Montréal depuis 1982, ce qui fait de lui le doyen de l'Hôtel de Ville. Il est aussi le seul élu du parti Coalition Montréal. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Selon les recherches du conseiller indépendant Marvin Rotrand, ce genre de tarification n'est en vigueur dans aucune autre ville canadienne à l'heure actuelle. Mais la gratuité du transport collectif les lendemains de tempête serait selon lui « un gain pour toute la région ».

M. Rotrand, qui a longtemps siégé au conseil d'administration de la STM, a souligné que celle-ci avait déjà évalué que chaque jour de gratuité lui coûterait environ 1,5 million de dollars. Et comme la métropole doit composer avec en moyenne trois ou quatre tempêtes de neige de plus de 20 centimètres par hiver, la mesure coûterait selon lui entre 4,5 et 6 millions de dollars annuellement.