Red Deer, Alberta, d'Alex Thibodeau

Les premières lignes de Red Deer, Alberta



Droguer les enfants jusqu’à ce que la bave coule sur leur menton. Leur arracher des dents parce que c’est plus facile ainsi. Leur enfoncer de la purée dans la gorge. Vasectomiser. Ligaturer leurs trompes. Couper leurs testicules et arracher leurs ovaires. Stériliser sans consentement. Suppress any sexual activity, including masturbation. Au lieu de cela, toucher leurs mamelons sous les draps, lécher leurs oreilles dans la douche.

*

Red Deer, Alberta, a city where catching polio makes you a slut.

*

J’ai côtoyé Molly Penkarski dès son arrivée au centre : c’était moi qui devais prendre en charge ses doses d’antibiotiques et d’antalgiques. À cause de sa polio, elle se plaignait souvent de douleurs aux jambes, aux genoux, aux chevilles. Elle me suppliait, les joues rougies, de lui fournir des médicaments pour l’aider à dormir. Il n’était pas rare que les enfants, au centre, cherchent à échapper au moment présent. De notre salle de travail, entièrement vitrée, on pouvait tout voir et tout savoir. Elle donnait sur toutes les pièces à la fois : les douches, les dortoirs, les salles communes. Les employés connaissaient les moindres racoins des corps des résidents.



Quand j’ai vu la civière poussée jusqu’au bout du couloir, quand j’ai entendu ses petites roues grincer sur le linoléum, j’ai su que Molly ne pourrait jamais avoir d’enfant. Que son ventre ne pouvait plus devenir qu’un cimetière de chair.