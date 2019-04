Le rire de babcia, d'Annie-Claude Thériault

Annie-Claude Thériault enseigne la philosophie au Collège Montmorency. Dès qu'elle le peut, elle écrit. Et quand elle ne le peut pas, elle pense à écrire. Elle rêve de vivre juste en haut d'un café qui ne fermerait jamais, de traverser le Canada à vélo et d'abolir les dimanches. Elle a publié deux romans : Quelque chose comme une odeur de printemps (Éditions David) et Les filles de l'Allemand (Marchand de feuilles). Elle a par ailleurs été lauréate du Prix de la nouvelle Radio-Canada en 2015 avec son texte L'abattoir.

Les premières lignes du Rire de babcia



Babcia est chauve. Elle ne sait pas que je le sais. Mais je l’ai vue traverser la rue. Elle traînait de gros sacs de plastique au bout de ses mains. On aurait dit qu’ils allaient éclater tellement ils paraissaient lourds. Sa longue écharpe multicolore battait au vent. Babcia semble toujours suivie d’une myriade de couleurs. On dirait que flottent constamment derrière elle de la soie et du coton. Un mouvement ample et doux. Babcia comme un ange. Babcia comme un papillon. Comme un arc-en-ciel.

Puis le vent l’a emportée. Sa perruque, le vent l’a emportée. Je suis restée figée derrière le mur d’un immeuble. Cachée. Je crois que je ne voulais pas qu’elle me voie. Pour ne pas l’intimider, sans doute. Un monsieur s’est alors penché en pleine rue, a ramassé sa perruque puis la lui a rendue. J’ai entendu son rire perçant, son rire profond. Sa voix qui vient du ventre. Rauque, sincère. Une voix de grand-mère polonaise, de babcia.

Et l’homme a ri lui aussi. Et un couple qui traversait l’intersection a souri également. Et j’ai retenu l’envie de pouffer à mon tour.

Seule babcia peut faire rire ainsi tout le parterre de la rue Saint-Denis.

J’ai attendu qu’elle passe devant le coin de la ruelle où j’étais tapie. Qu’elle tourne devant l’église. Je l’ai regardée déposer ses sacs sur son perron. Ouvrir sa porte qu’elle ne semblait pas avoir verrouillée. Des gestes lents et élégants. Puis elle a replacé sa perruque en riant toute seule. Les deux mains farfouillant dans ses faux cheveux châtains.



C’est là que j’ai compris : babcia ne m’a jamais vraiment tout dit.