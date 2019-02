Des fouilles archéologiques sur un site convoité pour le tramway

Le site du pôle d'échange Saint-Roch a notamment abrité des établissements agricoles, un hôpital de la marine puis des cimetières catholiques et protestants.

La Ville de Québec a fait l'acquisition du terrain qui abritait un édifice de la Croix-Rouge pour y installer un centre où tramway, trambus et autobus se rejoindront.

« Nous procéderons à des fouilles archéologiques plus poussées à l'été 2019 sur une portion de ce site, parce qu'il y a des sépultures identifiées à certains endroits », a indiqué Rémy Normand, président du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

Le futur pôle d'échange Saint-Roch sera situé près de la rivière Saint-Charles, un lieu où se croiseront le tramway et l'autoroute Photo : RTC

Histoire riche

Le site a notamment abrité des bâtiments agricoles appartenant aux Jésuites au 17e siècle.

Un retranchement fortifié et une ferme y ont été installés au 18e siècle.

En 1824, on y a construit un hôpital de la Marine, puis des cimetières catholiques et protestants se sont ajoutés dans les années 1830. On y retrouverait un bon nombre de sépultures d'immigrés victimes du choléra.

Au 20e siècle, l'hôpital de la Marine est devenu l'hospice Saint-Charles, détruit par les flammes en 1962. C'est dans les années 1970 que la Croix-Rouge y a construit son édifice.

La Ville assure que les recherches ne retarderont pas la mise en service du pôle d'échange, prévue en 2024.

« Sur la séquence de roulement, il n'y aura pas de retard lié à la découverte des sépultures », assure Rémy Normand.

« On est en train de développer un programme de fouilles pour l'été 2019. Il comprend tous les volets du site, c'est à dire autant les sépultures, les ouvrages militaires du régime français ou de potentiels vestiges paléohistoriques » indique Mario Savard, consultant en archéologie pour le RTC.

« Le temps qu'on prévoit pour le faire est suffisant », insiste M. Savard.