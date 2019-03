Des étudiants internationaux pour sauver des programmes d’enseignement

Certes, la venue d’étudiants étrangers n’était pas nouvelle en 2004, mais c’est le volume et la régularité de la démarche qui étaient novateurs. Dès les premières années, près de 40 étudiants sont venus à Matane.

Dans les années 2000, on était déjà sensibilisé au manque de main-d’œuvre à venir. Jean-Pierre Clermont, ancien directeur du CEGEP de Matane.

En 15 ans d’existence de cette démarche, ce sont des milliers de Réunionnais qui sont venus étudier au Québec. Ils sont inscrits désormais dans 18 cégeps en région et sont engagés dans 52 filières techniques répondant à des besoins de main-d’oeuvre. À Matane, certains programmes, comme l’aménagement et l’urbanisme, se voient offrir dix à vingt fois plus d’offres d’emplois qu’il n’y a de diplômés.

Des programmes en péril

En 2004, outre la perspective du manque de main-d’œuvre annoncée, il s’agissait également pour les cégeps de pallier un « effondrement démographique chez les jeunes ». Les indicateurs de l’époque annonçaient une diminution de clientèle, ce qui mettait en péril des programmes d’enseignement technique.

Les clientèles baissant, c’était de plus en plus difficile de faire vivre […] nos programmes d’enseignement technique. Jean-Pierre Clermont, ancien Directeur du Cégep de Matane.

La diminution des effectifs a une incidence directe sur les financements octroyés aux cégeps. En ce sens, la baisse du nombre d'étudiants pouvait entraîner la réduction du financement et induire une fermeture de certains programmes. Il s’agissait alors de trouver de nouvelles clientèles pour assurer la survie de certains de ces programmes.

La Réunion ou l’occasion d'augmenter le nombre d'étudiants

Sur l’île de La Réunion, la population jouit d’un niveau de diplomation et d’éducation intéressant, mais le taux de chômage chez les jeunes est important. En outre, l’île est francophone et les institutions locales souhaitent inciter les jeunes à la mobilité.

En 2004, ce concours de circonstances a permis à de jeunes Réunionnais de venir vivre et étudier au Québec.

Jean-Pierre Clermont, ancien directeur général du Cégep de Matane Photo : Jean-Pierre Perouma

Une ouverture sur le monde

Jean-Pierre Clermont décrit la démarche de recrutement de l'époque en ces mots: on voulait aussi […] en particulier à l’Est-du-Québec, aller dans le sens d’une ouverture au monde. Car ce n’était pas une chose qui était coutumier.

L’ensemble des partenaires se sont accordés sur le fait qu’il fallait prioritairement accueillir les nouveaux arrivants directement à l’aéroport. Par la suite, ils étaient accompagnés dans leurs démarches administratives, notamment auprès de la RAMQ.Régie de l'assurance-maladie du Québec

Une fois arrivés dans leurs cégeps respectifs, les nouveaux arrivants faisaient connaissance avec le personnel, la ville et leur institution. Cela permettait de créer des liens.

Il faut les conforter et dans le fond les rassurer. Jean-Pierre Clermont, ancien directeur du Cégep de Matane

Le succès de cette démarche tient à la fois à la personnalisation de l’accueil, mais également à la mise à disposition de ressources et moyens adaptés.

Cela s’est passé relativement facilement parce que les ressources ont été mises en support à leur intégration. Jean-Pierre Clermont. Ancien directeur du Cégep de Matane

De 2004 à 2006, les étudiants réunionnais étaient réunis dans un cadre parascolaire afin d’évaluer les améliorations à apporter au dispositif. Cet échange régulier a permis de réajuster l'accompagnement et améliorer l’attraction et la rétention des étudiants.

Les premiers Réunionnais arrivés ont incité nombre de leurs pairs (amis, famille) à leur emboiter le pas et venir étudier au Québec, notamment à Matane.

Il y a un effet d’entraînement. On devient une destination de choix. Jérôme Forget, directeur adjoint aux études du Cégep de Matane

Selon lui, les études sont la meilleure voie pour immigrer et trouver un emploi au Québec. Par les études, les étudiants peuvent ainsi s’acclimater, construire des repères sociaux et des repères avec la vie québécoise.

Actuellement le Cégep de Matane compte 307 étudiants étrangers sur un effectif total de 732 étudiants, soit plus de 40 % de l’effectif total. Le défi majeur étant de favoriser l’intégration et encourager la diversité. Cela se réalise surtout par des activités parascolaires.