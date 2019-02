Secteur D'Estimauville : une entreprise potentiellement expropriée refuse de déménager

Un texte d'Érik Chouinard

American Iron & Metal (AIM) dit avoir fait beaucoup d’efforts pour préserver la qualité de vie des citoyens du secteur. L'entreprise de récupération de métaux est installée sur le boulevard Montmorency depuis 18 ans.

« On a investi 800 000 $ pour l’amélioration continue de nos relations avec les citoyens », explique Yves Lapointe, le directeur des opérations pour l’est du Québec et les Maritimes.

L’entreprise planifie investir encore au moins 180 000 $ dans les prochaines. « On veut être un très bon voisin corporatif », poursuit le directeur.

AIM ne veut pas avoir fait ces investissements pour rien, si elle est contrainte de déménager.

« Si la Ville nous oblige à déménager, on va se demander si ça vaut la peine de mettre encore de l’argent, parce que ça serait un peu de l’argent tiré en l’air », se désole Yves Lapointe.

Le déménagement entraînerait une logistique et des coûts importants pour l'entreprise, qui exigerait un dédommagement. Le directeur estime qu’il pourrait coûter environ 10,5 millions de dollars pour déplacer l’usine.

Yves Lapointe, le directeur des opérations d'AIM pour l'est du Québec et les Maritimes, insiste aussi sur la facette environnementale de son entreprise qui récupère les métaux usés. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Citoyens incertains

Marcel Paré, un membre du conseil de quartier de Maizerets, est lui-même embêté par la nouvelle.

« En tant que représentant des citoyens, ce que je souhaite, c’est de ne pas avoir d’incertitudes. Si ça immobilise AIM dans sa recherche de solutions, ça ne fait pas mon affaire », dit-il.

Le conseil de quartier est sur le dossier de cette entreprise depuis plus de trois ans.

M. Paré a fait partie de la lutte contre AIM, avant que l’entreprise entreprenne de changer ses pratiques pour améliorer ses relations avec les résidents du secteur.

« J’ai beaucoup dénoncé AIM, il y a quelques années. Aujourd’hui, je suis capable de reconnaître qu’elle a fait des efforts et quand quelqu’un fait des efforts, je n’ai pas le goût de l’assommer », affirme-t-il.

Amélioration continue

La relation d’AIM avec ses voisins n’a pas toujours été aussi rose. En 2017, un recours collectif avait même presque été lancé contre l’entreprise.

Les citoyens du quartier se plaignaient du bruit, de la poussière et de l’aspect visuel de l’usine et de sa cour.

L’entreprise a donc changé de cap. « AIM a reconnu les problèmes et ils ont proposé des solutions. Ils ont beaucoup été à l’écoute et ont accepté de rencontrer les citoyens », se rappelle Marcel Paré.

Depuis les consultations, AIM coulé une autre couche de béton dans sa cour pour limiter la poussière, a limité certains transports, détourné sur d’autres sites le traitement de produits particulièrement bruyants et a entamé le verdissement de son terrain.

Chaque année, l'usine d'AIM traite entre 15 000 et 20 000 tonnes de métaux. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Parfois, il ne fallait pas grand-chose pour améliorer la qualité de vie des résidents. « Pour éliminer les bruits de la presse, on a conclu qu’il fallait seulement fermer la porte de garage », illustre Yves Lapointe.

Dans les prochaines années, l’entreprise avait prévu s’attaquer plus particulièrement à la problématique de la poussière.

« On veut mettre un paravent en arrière pour limiter les sons et la poussière. On veut aussi mettre des gicleurs pour essayer de diminuer les poussières », énumère le directeur.

Histoire récente

L’usine d’AIM est présente dans le secteur D’Estimauville depuis 2001. C’est l’un des points de service de l’entreprise montréalaise qui en dénombre plusieurs dans le monde.

À l’époque, elle avait obtenu toutes les autorisations nécessaires de la Ville.

Également située dans le secteur, l'entreprise Glassine, un fabricant de carton et de papier spécialisés, est aussi visée par cette potentielle expropriation évoquée par l'administration Labeaume.

La direction de Glassine a d'ailleurs aussi dénoncé la façon de faire de l'administration Labeaume dans le dossier.

Pour son projet, la Ville de Québec souhaite de plus acquérir une partie du terrain de l'usine Papiers White Birch.

En tout, cette nouvelle zone d'innovation technologique aura une superficie équivalente à 100 terrains de football, selon l'administration municipale.