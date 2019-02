Léonie Tchatat, entrepreneure à Toronto

Elle était adolescente quand elle a quitté le Cameroun pour s’installer au Canada.

Et rapidement, elle s’est imposée pour elle cette idée d’aider ceux qui comme elle, étaient immigrants, en créant des ponts entre eux et leur société d'accueil.

C’est donc à l'âge de 16 ans qu’elle lance à Toronto l’initiative qui sera à la base de la fondation de la Passerelle Intégration et Développement Économique, connue sous le nom de La Passerelle-I.D.É.

25 ans plus tard, Léonie Tchatat est maintenant une figure marquante de l’intégration des nouveaux arrivants francophones en Ontario dans l'aide à trouver un emploi ou à développer leur propre entreprise.

Au fil des ans, elle a entre autres travaillé à l’élaboration de programmes de formation professionnelle; d’une plateforme d’entrepreneuriat; d’un magazine destiné à un lectorat féminin francophone ontarien (Taloua) et d’une remise de prix récompensant les entrepreneurs francophones issus de l’immigration en Ontario (Prix Inspiration Ontario).

Occupant un siège à la commission des droits de la personne depuis 2017 et sur divers comités, groupes et conseils d’administration, Léonie Tchatat est également Chevalière de l’ordre de la Pléiade.

Il y a toujours énormément de barrières systémiques envers les communautés noires ou racialisées. On sait que le taux d’exclusion est toujours assez élevé. Quand on regarde les statistiques sur le taux de pauvreté ou d'employabilité, on voit immédiatement que ce sont les communautés les plus marginalisées. Quand on est femme noire francophone, on est dans la triple marginalisation… En termes de progrès sociaux économiques et d’inclusion, il y a toujours beaucoup de défis. Ce qui a évolué, c’est la sensibilisation des communautés d'accueil et les politiques de reconnaissance d’égalité de tous les citoyens… Mais le travail est encore à être fait.

Léonie Tchatat, entrepreneure