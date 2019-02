Le nouvel Hôpital pour femmes de Winnipeg verra enfin le jour en décembre

Le nouvel Hôpital pour femmes de Winnipeg ouvrira ses portes en décembre 2019, soit cinq ans plus tard que prévu, mais l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) se réjouit d'en avoir finalement obtenu les clés, et de voir la lumière au bout du tunnel.

Les médias étaient invités à accompagner, mardi, le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active Cameron Friesen, alors qu'il visitait avec d'autres politiciens et officiels le tout nouveau bâtiment de 36 000 mètres carrés, dont le budget de construction est de 233 millions de dollars. Des mois de travaux et de préparatifs sont encore nécessaires avant que l’établissement soit en mesure d’accueillir des patientes et que des accouchements puissent notamment y avoir lieu.

Les prochains mois serviront à l’installation du matériel médical, ainsi qu’à mettre en service des équipements technologiques et des ordinateurs sophistiqués.

« Nous avons eu l’équipe, le processus et la planification nécessaires pour faire en sorte que nous pourrons ouvrir les portes au public en toute sécurité le 1er décembre », indique Ronan Seagrave, le chef de l’exploitation par intérim du Centre des sciences de la santé, auquel l’Hôpital pour femmes est rattaché.

Depuis l’annonce du projet en 2007, le nouvel hôpital a dû faire face à son lot de contretemps. L’ORSW maintient que le budget a été respecté en dépit des nombreux délais.

De travaux et des délais 2007 : annonce initiale de la construction de l’hôpital.

2010 : le design est choisi. Les autorités espèrent que les travaux seront terminés en 2014.

2012 : l’affaissement de la rue Sherbrook et les travaux qui en découlent entraînent des retards.

2013 : un incendie ravage le centre de diagnostic du Centre des sciences de la santé (CSS), entraînant des délais supplémentaires. L’ouverture est reportée à 2017.

2017 : en décembre, l’ORSW annonce un nouveau retard, dû entre autres à la nécessité de construire une deuxième centrale énergétique pour alimenter l’Hôpital pour femmes. Il prévoit désormais une ouverture pour 2019.

La construction de cet hôpital est le plus ambitieux projet d’immobilisation en santé ayant eu lieu au Manitoba.

On y trouvera des chambres individuelles pour les patientes ainsi que des aires de repos où les familles pourront dormir. L’unité de soins intensifs néonatals vient renforcer les services existants du CCS qui permettent aux mères et à leurs enfants de recevoir des soins spécialisés. Il permettra aussi de centraliser les soins et de gagner en efficacité tant pour le personnel que pour les familles.

L'hôpital offrira aussi d'autres types de soins, tels que des services d'oncologie et de soins palliatifs.

Parmi les améliorations du nouvel hôpital :

Des équipements de diagnostic et de surveillance à la fine pointe de la technologie;

Des salles d’accouchement à proximité de l’unité de soins intensifs néonatals;

Une unité de soins intensifs néonatals de 60 lits.

En 2016-2017, plus de 5700 bébés sont nés dans l’actuel hôpital pour femmes.