Les petites violences, d'Annie Rousseau

Annie Rousseau est née à Thetford Mines, a grandi à Saint-Joseph-de-Coleraine, entre la Beauce et l'Estrie, et vit à Saint-Césaire. Elle fait partie des 23 auteurs en lice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2019.

Marquée notamment par des séjours en Europe et en Inde, Annie Rousseau demeure fascinée par les êtres humains, leurs douleurs et leurs espoirs – c’est ce qui pulse à travers son écriture. Cette dernière l’a toujours accompagnée depuis l’enfance, depuis les premiers journaux intimes, à 9 ans. S’exprimant surtout par la poésie à l’adolescence, par des récits de voyage au début de la vingtaine, elle se concentre sur la nouvelle comme genre de prédilection pendant sa maîtrise en création et dans des ateliers littéraires – une tentative d’avoir une prise tangible sur les émotions, sur ce qui nous consume et nous élève dans une vie. Après des débuts comme enseignante au Cégep de Thetford en 2007, elle a poursuivi sa carrière au Cégep de Granby, où elle donne, depuis 2008, des cours de littérature et de création littéraire.

Les premières lignes des Petites violences



Ton épaule jetée dans la mare du désir a brisé le cadre de porte où tu te réfugies en hurlant, les vêtements dans ton sac, c’est ce soir, après seize ans, c’est ce soir où les bleus sur mes bras mes genoux, moi devant la porte de la salle de bain trop petite pour nos déceptions, tu m’as balancée comme un pantin désarticulé, gauche droite, les bras, puis en avant, au sol, les poignets, tes yeux noirs, moi, précipitée dans le vide sidéral de ta nouvelle flamme ailleurs, trop loin, trop loin aussi loin que toi de moi, après seize ans deux enfants ton cancer et l’hypothèque, tu jettes les vêtements tu craches des mots tu siffles les insultes entre les dents frappes dans le mur, sautes par terre, violemment les pieds heurtent le plancher et ma volonté de cire, je brûle et me liquéfie, je suis dans un monde glacé où mon cœur figé tremble sous les coups.

Ce qu’en pense le comité de sélection

Dans cette nouvelle sur le thème de la violence conjugale, la voix de l’auteure est singulière – à la fois imagée et crue. La narration, particulièrement sentie. Aveux, silences, souvenirs, suggestions et non-dits s’y succèdent dans un récit très incarné, où ruptures syntaxiques, répétitions et leitmotive rendent très bien la désorganisation familiale et la violence quotidienne subie par la narratrice.

Camille Deslauriers, lectrice 2019

