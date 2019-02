Le chef de police de Windsor s’excuse pour un appel au 911 provenant de sa résidence

Lorsque la police arrive, bien sûr, il y a un conflit [d'intérêts] et je m’excuse auprès de ces officiers de les avoir placés dans une position où ils doivent traiter avec leur chef de police et un membre de leur famille pour des raisons personnelles , a déclaré Al Frederick aux médias mardi.

Lors d’une entrevue accordée à CBC en décembre, le chef de police avait refusé de reconnaître les évènements.

Al Frederick n’a pas voulu donner plus de détails sur les raisons ni la personne derrière l’appel. Au sujet du problème, on y travaille , a-t-il simplement mentionné.

Le chef est aussi revenu sur des critiques provenant de l’association des policiers de Windsor (WPA), qui a dénoncé un double standard dans la gestion de l’affaire entourant l’appel au 911.

Selon Al Frederick, il revient à la Commission des services policiers de Windsor, dont le maire est membre, de revoir la politique de conflit d’intérêts du corps policier : C’est à eux de le faire , a déclaré M. Frederick. Mais selon le chef, un tel changement n’est pas nécessaire : Ce serait unique dans la province, je ne pense pas que ça existe ailleurs.

À ce titre, Al Frederick se dit fier de l’intervention de ses officiers. Les agents de police de la province de l’Ontario et plus particulièrement de Windsor [...] sont tenus par la loi d’agir, indépendamment du conflit d’intérêts pouvant exister, et c’est ce qu’ils ont fait , a-t-il précisé.

Selon le rapport de la police provinciale réclamé par la Commission des services policiers de Windsor neuf jours après l’appel, tous les membres du service de police de Windsor concernés, qu’ils soient civils ou non, ont répondu de manière appropriée dans cette affaire.

La PPO indique toutefois que les directives en cas de conflits d’intérêts ne prévoient pas de cas de figure impliquant le chef de police.