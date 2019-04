Prends le nord, de Maude Poissant

Maude Poissant enseigne la littérature et écrit depuis une dizaine d’années. Certains de ses projets d'écriture ont gravité autour du livre (exposition Portraits égarés, spectacle Allège et autres mots désuets, etc.), d'autres ont exploré texte bref (recueil de nouvelles Saccades, Hamac, 2014 et quelques textes en revue). L'écriture est pour elle une magnifique déchirure dans l'ordinaire des jours.

Les premières lignes de Prends le nord



Va, Louise.

Prends ton bagage, direction la gare.

N’oublie pas le petit coffre de bois avec la photo. Je sais, je sais, tu as peur. Les foules sont comme les forêts trop serrées, tu y cherches ton air. Il doit bien te rester du courage quelque part; trouve-le. Tu n’as pas fini d’en avoir besoin.

Tu as vu Louise, ce n’est pas la fin du monde. Des gens, un guichet, le train.

Te voilà bercée par un wagon presque vide, à regarder s’éloigner cette ville où tu as résidé, sans vraiment l’habiter. Sais-tu habiter les choses, Louise? C’est difficile quand on a toujours eu les racines au vent, je sais.

Ce qu’en pense le comité de sélection

Sur un ton poétique et cru, Prends le nord nous parle de l'assimilation des Autochtones, du tragique de l'amour et de la fragilité du noyau familial.

Nahka Bertrand, lectrice 2019

