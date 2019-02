Hausse de 60 % des plaintes concernant le déneigement à Québec

Plus de citoyens de Québec sont insatisfaits du déneigement des rues et des trottoirs. Selon des données obtenues par Radio-Canada, la Ville a enregistré près de 2000 plaintes de plus que l'an passé à pareille date. Il s'agit d'une augmentation de 60 %.

Entre le 1er novembre 2018 et le 24 février 2019, 5127 citoyens ont contacté le service 311 pour se plaindre de la qualité du déneigement. Pour la même période l'an passé on comptait au total 3 195 plaintes.

La Ville rétorque qu'elle fait tout ce qu'elle peut, compte tenu de l'hiver qu'on connaît. Un plan d'urgence prévoit notamment l'ouverture dans les prochains jours de dépôts à neige supplémentaires.

Nature des plaintes

Les plaintes portent surtout sur des rues où les opérations de déneigement tardent à être réalisées, des trottoirs déneigés sommairement ou pas du tout et des piétons plus ou moins satisfaits.

L'administration Labeaume rappelle que nous connaissons un hiver hors de l'ordinaire et qu'il faut être prudents avec l'interprétation de ces données.

« Si on veut comparer de saison en saison, il n'y a pas une saison qui est pareille. Il faut analyser comment les précipitations tombent. Est-ce qu'elles tombent de jour? De nuit? Sur combien de jours? Est-ce qu'il y a de la pluie? » questionne le conseiller municipal responsable des travaux publics, JérémieErnould.

« Ce sont des facteurs qui affectent les opérations de déneigement et ont une incidence sur le nombre de plaintes », ajoute-t-il.

Une opération de déneigement à Québec Photo : Radio-Canada

L'opposition estime que la population mérite mieux

Le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, croit tout de même que la Ville pourrait déneiger plus efficacement les trottoirs et les rues.

« La fin de semaine, les niveaux de priorité ne sont plus les mêmes. On ne fait que gratter et on ne déneige pas. Sur les artères principales, il faudrait quand même que les gens puissent marcher de façon sécuritaire », affirme-t-il.

« Les trottoirs, on garde toujours un oeil dessus. Il faut comprendre aussi que les gens qui opèrent les machines à chenillettes sont les mêmes qui opèrent la machinerie en général. On ne peut pas les faire rouler 24 h sur 24. Les conducteurs doivent aussi avoir un temps de repos », rétorque Jérémie Ernould.

Avec les informations de Guylaine Bussières