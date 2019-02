Des familles de Kegaska privées d'eau potable

Une partie de la conduite principale d'eau a gelé. L’eau ne peut donc pas être acheminée aux résidences de huit familles sur l'île de Kegaska et de deux familles dans le village.

Dans une entrevue accordée à la radio de CBC, Daniel King, un résident de Kegaska, déplore que lui et ses trois enfants n'aient pas d'eau courante.

Pour le moment, il a installé un système pour subvenir à ses besoins en eau grâce à des bacs à ordure et une pompe. Ce système lui offre une autonomie de deux à trois jours avant de devoir remplir ses réservoirs à nouveau.

Pour moi, en 2019, c’est ridicule que je doive penser à pomper manuellement mon eau chaque fois que je veux chasser l’eau de la toilette ou prendre une douche. Daniel King, résident de Kegaska

Des travaux compliqués par la météo

L'administratrice de la Municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Roberts, affirme que la Municipalité déploie tous les efforts pour rétablir la situation.

C'est vraiment problématique, en hiver en plus, dit-elle. La municipalité a beaucoup de soutien et de conseils de différents ministères et nos consultants continuent de travailler pour réparer tout ça.

Mme Roswell-Roberts concède toutefois que la météo complique le déglaçage des tuyaux.

En attendant, de l'eau potable est livrée aux familles, affirme Darlene Rowsell-Roberts.

Système d’aqueduc désuet

Les problèmes d’eau potable sont courants à Kegaska. Outre ces tuyaux gelés, la pression d’eau est problématique et la présence de sédiments dans l’eau dérange les résidents depuis plusieurs années, affirme Daniel King. Il juge que sa consommation pourrait entraîner des risques pour la santé de très jeunes enfants et des personnes âgées.

Il ajoute que la Municipalité a entamé des démarches pour la revitalisation de son système d’aqueduc depuis plus d’une dizaine d’années.

Daniel King espère une intervention immédiate de Québec pour améliorer la desserte en eau potable de sa communauté.

De son côté, le gouvernement québécois confirme que des démarches ont été entreprises pour faire une mise aux normes du système d’aqueduc de la Municipalité.