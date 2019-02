Fanny Ngantcheu, designer de mode et entrepreneure à Toronto

Elle est née au Cameroun, a grandi en France où elle a étudié le commerce, mais c’est à Toronto qu’elle a accompli un grand rêve, celui de lancer sa propre ligne de vêtements.

Fanny Ngantcheu est la créatrice derrière la marque Kwesiya, qui offre depuis 2013 une gamme de vêtements de prêt-à-porter ainsi que des accessoires, tous dans tes tissus et matériaux d’origine africaine.

La marque offre de nombreuses robes, des jupes, des foulards pour les cheveux ainsi que des noeuds papillon pour les messieurs, le tout, toujours dans des tissus aux imprimés de couleurs vibrantes.

J’ai grandi à Paris et je suis retourné en Afrique seulement à l’adolescence. Je me suis toujours dit que j’aurais envie de contribuer à promouvoir les richesses de l’Afrique. [...] Alors j’ai eu envie d’utiliser les matériaux africains; mais de les présenter dans l'environnement qui est le mien, l’Occident - avec des designs très influencés de ma culture occidentale. Je veux montrer comment les différentes cultures peuvent fonctionner ensemble et en harmonie.

Fanny Ngantcheu, designer de mode et entrepreneure