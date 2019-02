Fraude fiscale : amendes et peines de prison pour des restaurateurs

Cinq restaurateurs ont été condamnés à payer des amendes totalisant plus de 1,2 million de dollars à Revenu Québec et deux d'entre eux ont reçu des peines d'emprisonnement avec sursis. Les cinq individus ont plaidé coupables à des accusations de fraude fiscale, le 23 janvier dernier.

Nicholas Diavatopoulos et Eddy Mainella ont été condamnés à des peines respectives de 12 mois et de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir volontairement omis de payer la TPS, la TVQ et la retenue à la source de l'impôt du Québec.

Ils écopent aussi des plus sévères amendes, soient 747 297,64 $ pour M. Diavatopoulos et 400 164,14 $ pour M. Mainella. Ils disposent de 12 mois pour régler le paiement.

Leurs partenaires d'affaires Aristotelis Chrysanthakopoulos (54 286,94 $), Roberto Zanandrea (43 279,60 $) et Dimitrios Karayiannopoulos (43 279,60 $) vont également devoir payer des amendes. Ils disposent de 24 mois pour régler leur amende.

Ces infractions à la Loi sur l'administration fiscale et à la Loi sur la taxe d'accise ont été commises dans des restaurants de Montréal, de Laval et de Terrebonne.

L'acte d'accusation déposé contre les cinq restaurateurs était lié à trois entreprises à numéro qui ne faisaient toutefois pas l'objet d'accusations directes.

D'après le registre des entreprises du Québec, ces compagnies à numéro sont liées à la marque de commerce Portovino, une chaîne de restaurants de cuisine italienne sous la formule « apportez votre vin ».

Selon Revenu Québec, ces condamnations sont le résultat de sept mandats de perquisition exécutés en mai 2017. Les accusations ont été déposées en mai 2018.