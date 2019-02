Les succursales de la Société québécoise du cannabis maintenant ouvertes le mercredi

Elles ouvrent maintenant leurs portes le mercredi de 10 h à 18 h, en plus des journées du jeudi au dimanche.

L'approvisionnement se serait amélioré « de semaine en semaine » : ses six fournisseurs actuels sont en mesure de livrer de plus grandes quantités, a indiqué le porte-parole de la SQDC, Fabrice Giguère. Des lettres d'intention ont été signées avec six autres fournisseurs, qui n'ont toutefois pas encore commencé leurs livraisons, a-t-il précisé.

Il est prévu que l'amélioration soit encore plus significative vers la fin du printemps, dit M. Giguère.

Initialement, les 12 magasins de la SQDC accueillaient les clients 7 jours sur 7.

Mais en raison d'une pénurie de produits, elle avait dû limiter ses jours d'ouverture dès le mois d'octobre, peu après la légalisation du cannabis au pays.

En janvier, la SQDC avait ouvert trois succursales le mercredi, dans le cadre d'un projet pilote qui visait à réduire les files d'attente à l'extérieur de certaines succursales, faisait-elle alors valoir.

Actuellement, la SQDC offre entre 40 et 60 produits, a fait savoir M. Giguère. À noter que le jour de l'ouverture des magasins québécois, le 17 octobre 2018, 110 produits étaient disponibles sur les 180 que la SQDC avait l'intention de vendre.

La société d'État prévoit toujours ouvrir d'autres succursales, notamment une à Gatineau, mais aucune date n'est encore annoncée.