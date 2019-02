Les inconduites sexuelles en forte baisse dans les Forces armées canadiennes

Lancée en 2009 dans le but de lutter contre ce problème, l’opération HONOUR semble ainsi porter ses fruits. Les inconduites sexuelles rapportées ont constamment diminué entre 2016-2017 (479 signalées) et l’an dernier.

La majorité des cas rapportés sont des « comportements sexuels inappropriés » (150) qui consistent en l’emploi fréquent de propos offensants ou dégradants sur l’orientation sexuelle, l’affichage d’images dégradantes de même que des plaisanteries ou des insinuations à caractère sexuel.

Les agressions sexuelles arrivent au deuxième rang des inconduites dénoncées (104) et consistent en un recours à la violence, des contacts sexuels non désirés ou une activité sexuelle avec une personne incapable d’y consentir. Le harcèlement est la troisième catégorie d’inconduites parmi les plus répandues dans l’armée, avec 48 signalements l’an dernier.

C’est au mess (lieu où les militaires prennent leurs repas en commun), sur les lieux de travail ou lors d’une activité sanctionnée par l’armée que les incidents se sont le plus souvent produits (102). Les cours, les entraînements ou les déploiements temporaires ont également été le théâtre de nombreux incidents (81). Viennent ensuite les événements survenus au domicile familial (43), lors d’un déploiement (40) ou dans un établissement civil (33).

L’armée estime que ses activités de sensibilisation, sa prise en charge des victimes de même que le traitement et le jugement des plaintes par la justice militaire se sont améliorés grâce à l’implantation du projet HONOUR. Par contre, la mise en place d’une politique nationale, d’une orientation stratégique, d’infrastructures pour effectuer le suivi des dossiers et l’intégration des intervenants externes au sein de la structure de l’armée doivent être améliorés.

Les Forces armées ont priorisé le traitement des victimes d’inconduites sexuelles à la suite des recommandations du Vérificateur général dans un rapport publié en novembre 2018. Celui-ci estimait que l’armée devait améliorer cet aspect de son intervention, tout comme l’éducation et la formation, de même que le recours à des experts externes et indépendants. Cette dernière lacune, de l’aveu même des Forces armées, demeure un point faible de l’opération.

L’opération HONOUR avait été mise sur pied à la suite du rapport dévastateur de la juge à la retraite Marie Deschamps. Cette dernière avait mené une enquête indépendante et conclu que la culture des Forces armées canadiennes était « hostile aux femmes » et aux minorités sexuelles. Une culture qui rendait l’institution « propice aux incidents graves que sont le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle ».

La juge Deschamps dénonçait également un « déficit de signalement » au sein des Forces. Une réalité qui, si elle prévaut toujours, pourrait obscurcir les résultats positifs décrits dans le rapport de l’armée sur les améliorations relatives aux inconduites sexuelles en son sein.