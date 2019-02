Le théâtre Pantages bientôt vendu

La semaine prochaine, le comité du développement et de l’aménagement immobilier du conseil municipal de la Ville examinera la recommandation de vendre le théâtre, vieux de 105 ans, situé sur l’avenue Market, pour 530 000 $ à Alex Boersma et Lars Nicholson.

« Le promoteur a négocié un partenariat potentiel avec un gestionnaire des installations afin de continuer à exploiter la propriété en tant que théâtre. L’acheteur potentiel souhaite offrir des espaces de bureaux à prix modique pour les groupes d'artistes et envisage d'explorer le potentiel de développement supplémentaire sur le site », affirme le négociateur de la Ville, Julian Roberts.

Les acheteurs potentiels souhaitent ériger une œuvre d’art publique au coin de la rue Main et de l’avenue Market. L’installation célébrerait le 100e anniversaire de la grève générale de Winnipeg.

La vente devra être approuvée par le comité du développement et de l’aménagement immobilier la semaine prochaine, puis par le conseil exécutif de la Ville et par le conseil municipal plus tard en mars.