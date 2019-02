La réforme du mode de scrutin ne fera pas l'objet d'un référendum, réitère la ministre LeBel

« C’est suffisamment important pour qu’on consulte la population, mais je ne pense, et nous ne croyons pas à ce stade-ci, que le référendum est la façon de consulter la population », a-t-elle dit, en plaidant que le gouvernement prend d’autres moyens pour tâter le pouls des citoyens.

« On le fait déjà. On ne le fait pas juste à travers des partis politiques, qui ont quand même des députés sur le terrain, et qui ont l'oreille des citoyens. On le fait à travers les syndicats, l'Union des municipalités du Québec, les MRC (municipalités régionales de comtés). [...] Donc on consulte la population à travers tous ces gens », a-t-elle précisé.

La ministre LeBel a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse visant à annoncer que son gouvernement versera 225 000 $ sur deux ans au Mouvement démocratie nouvelle (MDN), qui milite depuis de nombreuses années pour qu'une telle réforme soit adoptée.

L’argent doit permettre au groupe dirigé par l’ancien président de l’Assemblée nationale Jean-Pierre Charbonneau d’être mieux outillé pour poursuivre son travail d’éducation sur l’instauration d’un mode de scrutin mixte compensatoire régional.

Le projet doit permettre d’élire un certain nombre de députés selon le mode de scrutin uninominal à un tour actuellement en vigueur, mais aussi d’en attribuer d’autres selon la popularité des partis, à partir de listes régionales. En bout de piste, l'Assemblée nationale compterait toujours 125 députés, comme c'est le cas actuellement.

Un projet de loi déposé dès cet automne

Ce projet, qui doit voir le jour dans un projet de loi qui doit être doit déposé d’ici le 1er octobre prochain, vise à instaurer un « changement de culture politique », afin qu’elle soit marquée par « moins de partisanerie et plus de collaboration »., a plaidé la ministre LeBel.

La Coalition avenir Québec, le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti vert se sont formellement engagés en mai dernier à mettre en place ce nouveau mode de scrutin, en collaboration avec le Mouvement démocratie nouvelle (MDN) en vue des élections de 2022.

Lors des élections de 2018, ces partis ont récolté un peu plus de 72 % des votes exprimés, et ont fait élire 95 députés. Ce résultat offre « le consensus nécessaire pour aller de l’avant et légitimer notre démarche », a dit la ministre LeBel, même si Parti libéral du Québec y demeure opposé.

L'idée de soumettre la question à un référendum avait été défendue lors de la campagne électorale par l'ex-chef libéral Philippe Couillard. Ce dernier avait fait valoir qu'en l'absence d'une unanimité sur la question à l'Assemblée nationale, la question devrait être posée directement à la population.

Le chef de la CAQ François Legault, aujourd'hui premier ministre, avait dès lors écarté l'idée de tenir un référendum, en faisant valoir que le Parti libéral n'avait pas un « droit de veto » sur la réforme du scrutin.

Jean-Pierre Charbonneau et la vice-présidente du MDN, l'ex-co-porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, qui étaient tous deux présents pour la conférence de presse, ont aussi plaidé tour à tour qu'ils ne voient pas la nécessité de soumettre la question à un référendum.