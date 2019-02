Labeaume promet un plan d'urgence pour le déneigement

Habituellement, lors des opérations de déneigement, on ramasse la moitié de la neige et on souffle le reste sur les terrains. Étant donné la quantité de neige accumulée sur les terrains, les équipes doivent maintenant ramasser 75 % de la neige tombée au sol.

Résultat : la plupart des 10 dépôts à neige vont atteindre leur pleine capacité d'ici la semaine prochaine.

« On est en train de travailler sur un plan d'urgence, cette semaine, comme en 2008, pour disposer de la neige, parce qu'on va manquer de place. On va vous revenir d'une journée à l'autre avec un plan », affirme le maire de Québec, Régis Labeaume.

La Ville de Québec devrait ouvrir de nouveaux dépôts à neige temporaires dans les prochains jours. D'ici là, l'administration municipale doit obtenir des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement.

Pénurie de personnel

Le fait de transporter la neige augmente aussi les besoins en machinerie et en personnel.

« Les chauffeurs sont épuisés. Il en manque. Si on pouvait avoir tous les camions et les chauffeurs du Québec, on le ferait. Il y a des normes qui font en sorte que les chauffeurs ne peuvent pas dépasser, en continu, un certain nombre d'heures », explique Régis Labeaume.

Le maire n'a pas l'intention, pour l'instant, de faire comme la Ville de Lévis et de réduire la récupération de neige dans les rues.

Régis Labeaume se dit par ailleurs inquiet pour la sécurité des enfants, étant donné la hauteur des congères.

« Si tu tombes en bas du banc de neige, dans la rue, c'est dangereux. On ne peut plus augmenter la hauteur des bancs de neige aussi parce qu'on augmente les dangers », affirme-t-il.